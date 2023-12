Zu dritt auf dem E-Roller unterwegs und schwer verunglückt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Am Tierpark wurde eine 65-Jährige von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Berlin. Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag in Berlin. In beiden Fällen wurden Fußrgääner lebensbedrohlich verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. Dezember: Heranwachsende kollidieren zu dritt mit Auto – Jungs lassen Schwerverletzten zurück

14.30 Uhr: Am Freitagabend verursachten drei Jungs auf einem E-Scooter in Mitte einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein 12-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. Die drei Heranwachsenden fuhren demnach zu dritt auf demselben Fahrzeug die Torstraße entlang, als der Junge am Steuer plötzlich auf die Fahrbahn abbog. Dort konnte ein Autofahrer trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Einer der Jugendlichen wurde beim Zusammenstoß heftig auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei brach er sich einen Arm und erlitt weitere schwere Verletzungen am Oberkörper.

Der 28 Jahre alte Autofahrer leistete gemeinsam mit zwei Passanten Erste Hilfe für den Jungen, während sich seine beiden Kameraden einfach aus dem Staub machten. Die Torstraße musste zwecks Räumarbeiten an der Ecke Kleine Hamburger Straße drei Stunden gesperrt bleiben.

Der verletzte 12-Jährige wurde stationär ins Krankenhaus eingeliefert und an seinem gebrochenen Arm operiert.

Fußgängerin durch Zusammenprall mit Auto mehrere Meter durch die Luft gewirbelt

11.50 Uhr: Am Freitagnachmittag kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr die Straße Am Tierpark in Richtung Elfriede-Tygör-Straße unterwegs. An einer Fußgängerfurt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße soll die 65 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn betreten haben. Der Autofahrer erfasste die Fußgängerin frontal. Dabei wurde die Frau mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Sie wurde so schwer am Kopf verletzt, dass sie von alarmierten Rettungskräften noch am Ort reanimiert werden musste und dann unter weiteren Reanimationsmaßnahmen auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht wurde. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn der Straße Am Tierpark stadtauswärts musste von 15 bis 20.30 Uhr gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung nicht betroffen. Ob die Ampel für den Fahrzeugverkehr oder die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt.

Fußgänger in Gatow von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

11 Uhr: Am Freitagnachmittag erfasste ein Autofahrer in Gatow einen Fußgänger und verletzte ihn schwer. Der 34-jähriger betrat Mann gegen 16 Uhr die Fahrbahn der Gatower Straße. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt auf der Gatower Straße in Fahrtrichtung Emil-Basdeck-Straße unterwegs war, fuhr den Mann an, woraufhin der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe prallte und lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem am Kopf, erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.

