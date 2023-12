Zu dritt auf dem E-Roller unterwegs und schwer verunglückt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin. Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag in Berlin. In beiden Fällen wurden Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

17.16 Uhr: Eine unbekannte Radfahrerin soll in Berlin-Lichterfelde einen sechsjährigen Jungen angefahren haben und dann einfach weitergeradelt sein. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Es wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Augenzeugen zufolge soll die Frau am Freitagmittag auf dem Radweg der Goerzallee in Richtung Teltow unterwegs gewesen sein, als sie an einer Haltestelle mit dem Jungen zusammenstieß, der mit der Mutter und Geschwistern gerade in einen Bus wollte. Die Radfahrerin und der Junge sollen bei dem Zusammenprall gestürzt sein. Danach soll die Frau wieder aufgestanden sein und ihre Fahrt fortgesetzt haben.

Polizei zu Bankfiliale gerufen - Mann verschanzt sich in Vorraum

16.52 Uhr: Die Berliner Polizei ist am Samstag zu einem Einsatz an einer Bankfiliale in Friedrichshagen gerufen worden. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich ein Mann aus bislang unbekannten Gründen im Vorraum der Filiale „verschanzt“. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Ein Bankautomat soll beschädigt worden sein. Weitere Informationen wurden am Nachmittag noch nicht bekannt. Der Vorfall soll sich um die Mittagszeit ereignet haben, am späteren Nachmittag sprach die Polizei von einem beendeten Einsatz.

16.42 Uhr: Bei dem Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft in Cottbus und angrenzenden Landkreisen sind zwei 21-Jährige festgenommen worden. Sie seien dringend verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Einsatz am Freitag hatten die Beamten zunächst von einem Festgenommenen gesprochen.

Insgesamt stellte die Polizei bei dem Einsatz rund vier Kilogramm Cannabis, drei Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, Messer und einen Elektroschocker sicher. Darüber hinaus wurden nach Polizeiangaben sieben Fahrzeuge und über 20 000 Euro Bargeld eingezogen. An dem Polizeieinsatz waren über 200 Polizeibeamte aus den Bundesländern Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen beteiligt. Der Einsatz war lange vorbereitet worden.

16.30 Uhr: In der Nordhauser Str aße in Charlottenburg brannten Einrichtungsgegenstände im Erdgeschoss eines Wohnhauses, wie die Berliner Feuerwehr via X (ehemals Twitter) mitteilte. Demnach brachte sie zwölf Menschen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. 42 Einsatzkräfte vor Ort.

14.30 Uhr: Am Freitagabend zündeten Unbekannte in Kreuzberg mehrere Fahrzeuge an. Laut Zeugenaussagen zogen gegen 18.40 Uhr um die 20 dunkel gekleidete und vermummte Personen durch die Waldemarstraße in Richtung Adalbertstraße. Dabei skandierten sie linke Parolen, zündeten Bengalfeuer sowie Pyrotechnik und legten Brandsätze auf die Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen. Während zwei Fahrzeuge, ein Mercedes GLE und ein Mercedes CLA, anfingen zu brennen, erlosch der Brandsatz an einem Mercedes C180 von selbst. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände an den beiden erstgenannten Autos. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Personen entkamen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Heranwachsende kollidieren zu dritt mit Auto – Jungs lassen Schwerverletzten zurück

14.10 Uhr: Am Freitagabend verursachten drei Jungs auf einem E-Scooter in Mitte einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein 12-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. Die drei Heranwachsenden fuhren demnach zu dritt auf demselben Fahrzeug die Torstraße entlang, als der Junge am Steuer plötzlich auf die Fahrbahn abbog. Dort konnte ein Autofahrer trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Einer der Jugendlichen wurde beim Zusammenstoß heftig auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei brach er sich einen Arm und erlitt weitere schwere Verletzungen am Oberkörper.

Der 28 Jahre alte Autofahrer leistete gemeinsam mit zwei Passanten Erste Hilfe für den Jungen, während sich seine beiden Kameraden einfach aus dem Staub machten. Die Torstraße musste zwecks Räumarbeiten an der Ecke Kleine Hamburger Straße drei Stunden gesperrt bleiben.

Der verletzte 12-Jährige wurde stationär ins Krankenhaus eingeliefert und an seinem gebrochenen Arm operiert.

11.50 Uhr: Am Freitagnachmittag kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr die Straße Am Tierpark in Richtung Elfriede-Tygör-Straße unterwegs. An einer Fußgängerfurt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße soll die 65 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn betreten haben. Der Autofahrer erfasste die Fußgängerin frontal. Dabei wurde die Frau mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Sie wurde so schwer am Kopf verletzt, dass sie von alarmierten Rettungskräften noch am Ort reanimiert werden musste und dann unter weiteren Reanimationsmaßnahmen auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht wurde. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn der Straße Am Tierpark stadtauswärts musste von 15 bis 20.30 Uhr gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung nicht betroffen. Ob die Ampel für den Fahrzeugverkehr oder die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt.

11 Uhr: Am Freitagnachmittag erfasste ein Autofahrer in Gatow einen Fußgänger und verletzte ihn schwer. Der 34-jähriger betrat Mann gegen 16 Uhr die Fahrbahn der Gatower Straße. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt auf der Gatower Straße in Fahrtrichtung Emil-Basdeck-Straße unterwegs war, fuhr den Mann an, woraufhin der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe prallte und lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem am Kopf, erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.

