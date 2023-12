In der Müllerstraße wurde kurz nach Mitternacht ein Mann mit Stichwunden entdeckt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Stichwunden: Schwerverletzter in Wedding aufgefunden

Berlin. Mit mehreren Einstichwunden übersät, entdeckten Passanten in den frühen Morgenstunden einen Mann in Wedding. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Vom Täter gibt es keine Spur. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 5. Dezember:

6.50 Uhr: Am frühen Dienstagmorgen wurde in Wedding ein Mann mit Messerstichen schwer verletzt. Gegen 1.30 Uhr wurde der Mann auf Höhe des Kaufhauses Galeria Karstadt Kaufhof entdeckt. Wie lange er dort bei eisigen Temperaturen gelegen hatten, ist bislang unbekannt. Notfallsanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann, der mehrerer Stichwunden aufwies. Der Auffindeort des Mannes liegt unweit des Kriminalitätshoptspots am Leopoldplatz.

Wer den Mann attackiert hat und warum er so schwer verletzt wurde, ist bisher völlig im Dunkeln. Die Kriminalpolizei übernahm in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen. Zuerst berichtete die „B.Z.“

BM/dpa