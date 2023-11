Lichtenberg: Frau stürzt aus dem fünften Stock

Eine Frau stürzte aus dem fünften Stock eines Hochhauses in Lichtenberg

In Luckenwalde brannte ein Haus

Berlin. Eine Frau ist in der vergangenen Nacht in Lichtenberg schwer verletzt worden. Sie war aus dem fünften Stock eines Hochhauses gestürzt Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. November: Lichtenberg: Frau bei Sturz aus fünftem Stock schwer verletzt

6.17 Uhr: Eine Frau ist bei einem Sturz aus einem Hochhaus in Lichtenberg schwer verletzt worden. Die Frau sei aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Fenster im fünften Stock gestürzt, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Nach der Versorgung durch einen Notarzt sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hausbrand in Luckenwalde: Zwölf Menschen evakuiert

5.21 Uhr: Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag zwölf Menschen aus einem brennenden Haus in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming evakuiert. Eine Person sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die evakuierten Bewohner wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens seien noch unklar. Ausgebrochen sei das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.