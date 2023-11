Die Verletzungen seien zu schwer gewesen. Aktuell gehe die Polizei Berlin von einem Unglück aus. Die Blaulicht-News im Blog.

Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Kind stürzt aus Hochhaus und stirbt

Zwei Menschen bei Kellerbrand verletzt

Berlin. In Neukölln soll ein Kind aus einem Hochhaus gestürzt und an den Verletzungen gestorben sein. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. November: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

7.55 Uhr: Bei einem Unfall im Berliner Baumschulenweg haben zwei Kinder Verletzungen erlitten. Eines der Kinder ist im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Zum Hergang des Unfalls am Dienstagvormittag und zum Alter der Kinder machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Unfall stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Glätte auf Berlins Straßen.

Kind stürzt aus Hochhaus in Neukölln und stirbt

7.40 Uhr: Ein fünf Jahre altes Kind ist nach einem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gestorben. Das Kind fiel am Dienstagabend aus einem Fenster im fünften Stock des Hauses in der Gropiusstadt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Bei dem Vorfall soll es sich den Angaben zufolge um einen Unfall handeln. Die Rettungsversuche von Sanitätern und Notarzt waren vergebens, das Kind starb noch vor Ort. Eine Polizeisprecherin machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Zuvor hatten der „Berliner Kurier“ und weitere Berliner Medien berichtet.

Zwei Menschen bei Kellerbrand verletzt

6.22 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch soll es in einem Keller in Neu-Hohenschönhausen gebrannt haben. Nach ersten Informationen verteilte sich gegen 3 Uhr Rauch im ganzen Treppenhaus. Zwei Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Sie sollen mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

BM/dpa