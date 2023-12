Bei dem Zusammenstoß hat der Mann Verletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Ein Mann wurde auf seinem Fahrrad von einer Tram angefahren. Dabei wurde er verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 1. Dezember: Radfahrer nach Unfall mit Tram im Krankenhaus

7.30 Uhr: Ein Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einer Tram angefahren worden und hat Verletzungen erlitten. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich auf der Osloer Straße Höhe Wriezener Straße, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Unfallhergang oder zum Alter des Verletzten konnte die Polizei nicht machen.

BM/dpa