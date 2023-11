Berlin: Brutaler Angriff auf Schulklo – 15-Jährige von Mitschülerinnen attackiert

Sieben Verletzte bei Unfall in Berlin-Mitte

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte sind am Samstagabend sieben MEnschen verletzt worden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. November: Mann greift Gegner mit Reizgas an

9.54 Uhr: Ein Mann hat am U-Bahnhof Leinestraße in Berlin-Neukölln in der Nacht zum Sonntag einen anderen Mann mit Reizgas angegriffen. Die beiden hatten sich vorher gestritten, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Der Angegriffene wurde demnach durch das Reizgas verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aufgreifen und ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Sieben Menschen bei Unfall in Mitte verletzt

8.13 Uhr: Bei einem Unfall am späten Samstagabend in Berlin-Mitte sind sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zwei Autos waren aus bislang ungeklärter Ursache an der Kreuzung von Leipziger Straße und Wilhelmstraße zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Berlin am Sonntag erklärte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.