Mutter und Kind wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Ein Autofahrer fuhr eine Mutter und ihr Kind in Mitte an. Die beiden kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 14. Dezember: Autofahrer fährt in Mitte Mutter und Kind an

8 Uhr: Eine Mutter und ihr Kind wurden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung mit einer Frau und ihrem Kind an. Die Mutter erlitt eine Verletzung am Kopf und das Kind Verletzungen unter anderem an einem Arm und Bein sowie nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma. Beide kamen nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

BM/dpa