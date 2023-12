Ein Autofahrer geriet in Weißensee ins Gleisbett der Tram, in Lichtenberg wurde ein Mann bewusstlos geschlagen. Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee ins Gleisbett der Tram gefahren. In Fennpfuhl wurde ein Mann bewusstlos geschlagen. In Alt-Hohenschönhausen drohte ein Mann der Polizei erst mit einem Messer, dann sprang er aus dem Fenster. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

10.54 Uhr: In Schöneberg sind am Samstag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 57 Jahre alter Autofahrer gegen 14.20 Uhr auf der Lietzenburger Straße in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. Als er an einer Ampel nach links auf die Kleiststraße einbog, soll ihm von links ein 30 Jahre alter Autofahrer entgegengekommen sein. Dieser sagte aus, er habe angenommen, dass die von rechts aus der Lietzenburger Straße kommenden Fahrzeuge Rot hätten. Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Crash kam.

Die 31 Jahre alte Beifahrerin des 30-Jährigen erlitt Verletzungen an Kopf und Nacken. Sie kam in ein Krankenhaus. Jeweils ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Martin-Luther-Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden, davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Mann wird in Lichtenberg bewusstlos geschlagen

10.12 Uhr: Ein Mann ist am Samstag an der Möllendorffstraße in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg bewusstlos geschlagen worden. Passanten hatten gegen 8.30 Uhr gesehen, wie mehrere Männer den 31-Jährigen zunächst in ein Streitgespräch verwickelt hatten. Als er weitergehen wollte, wurde er von einer Person aus der Gruppe zu Boden getreten. Der Mann aus der Gruppe hob ihn auf und versetzte ihm einen Kopfstoß. Anschließend schlug er ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der 31-Jährige sackte zusammen und blieb regungslos auf dem Asphalt liegen. Die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Frankfurter Allee. Rettungskräfte brachten den am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Absuche der Umgebung nach der Gruppe verlief indes erfolglos.

Alt-Hohenschönhausen: Mann droht Polizei mit Messer – und springt dann aus dem Fenster

10.01 Uhr: Ein Mann ist am Samstag in Alt-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg aus dem Fenster gesprungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Mieterin gegen 18.20 Uhr die Bematen an die Zechliner Straße verständigt, weil sie lautes Gebrüll im Treppenhaus gehört hatte. Als die Polizisten eintrafen, sahen sie in der dritten Etage einen Mann, der in der Wohnungstür stand. Er habe plötzlich ein Messer vor sich gehalten und geschrien. Er habe dann das Messer bedrohlich angehoben. Als die Beamten ihre Schusswaffen gezogen hätten, sei der Verdächtige in die Wohnung geflüchtet und aus dem Fenster in den Innenhof gesprungen.

Die Einsatzkräfte eilten zu ihm, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Wirbelsäule. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zudem gab der 26-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben. In der Wohnung befand sich noch eine 53-jährige Frau, die von dem Verdächtigen zuvor mit dem Messer verletzt worden war. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Auto überschlägt sich in der Prignitz auf glatter Straße

9.58 Uhr: Eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin haben beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter sei zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Autofahrer durchpflügt Gleisbett der Tram in Weißensee

Ein Auto fuhr ins Gleisbett der Tram. © Pudwell | Pudwell

9.55 Uhr: Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee im Bezirk Pankow in das Gleisblett der Tram gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war er beim Abbiegen in die Gleise geraten. Anstatt zu stoppen, fuhr er bis zum Haltstellenbereich der Tram. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. An seinem Fahrzeug dürfte allerdings ein Schaden am Unterboden entstanden sein. Die BVG barg das Auto mit Hilfe eines speziellen Berge-Unimogs. Im Anschluss kontrollierten Mitarbeiter der BVG das Gleisbett auf mögliche Schäden. Der Tramverkehr war für circa 45 Minuten unterbrochen.

