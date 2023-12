Ein Auto raste gegen einen Pfeiler zur Grundwasserabsenkung. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin. Bei einem Hochzeitskorso durch die Berliner Innenstadt kam es zu einem heftigem Unfall. Ein Auto raste gegen einen Pfeiler zur Grundwasserabsenkung.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 14. Dezember:

8 Uhr: In der Nacht auf Freitag kam es bei einem Hochzeitskorso zu einem Unfall. Nach ersten Informationen fuhren die Fahrzeuge gegen 0.20 Uhr von Treptow in Richtung Berliner Innenstadt. Dabei sollen die Teilnehmer rote Ampeln missachtet haben. Auf Videoaufnahmen soll zu sehen sein, wie an der Mühlenstraße ein Fahrzeug ausscherte und im Rückwärtsgang vor dem Korso fuhr. Die Fahrt endete abrupt, als das Fahrzeug gegen einen Pfeiler zur Grundwasserabsenkung donnerte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. An dem Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

BM/dpa