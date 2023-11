Tödlicher Unfall im U-Bahntunnel wegen eines Stromschlags

Hubschrauber bringt schwerverletzten Motorradfahrer in Klinik

Berlin. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 23.10 Uhr ein Mann durch Kontakt mit der Stromschiene einen tödlichen Schlag erlitten haben.

9.55 Uhr: An der Buschkrugallee in Berlin-Neukölln kam es in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr zu einem heftigen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrer eines Jaguars erst einen parkenden Pkw rammt, dann einen Lkw gestreift und schließlich gegen einen Straßenbaum gefahren sein. Der Fahrer sei dabei verletzt worden. Notfallsanitäter hätten ihn erstversorgt und in das nahegelegene Krankenhaus Neukölln transportiert. Die Buschkrugallee war ab „Grüner Weg“ stadteinwärts gesperrt.

9.38 Uhr: Am U-Bahnhof Britz-Süd in Berlin-Neukölln soll es am Sonntagabend im Tunnel der U7 zu einem tödlichen Unfall gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 23.10 Uhr ein Mann durch Kontakt mit der Stromschiene einen tödlichen Schlag erlitten haben. Der Mann soll durch die Gerichtsmedizin in das Leichenschauhaus transportiert worden sein, wo ein Gerichtsmediziner durch die Obduktion die genaue Todesursache finden soll.

9.29 Uhr: Am Sonntagabend sollen Unbekannte in Alt-Hohenschönhausen ein Denkmal beschädigt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll ein Zeuge zuerst das mit diversen Hakenkreuzen beschmierte Sowjetische Ehrenmal Alt-Hohenschönhausen in der Küstriner Straße bemerkt haben. Er informierte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte machten die Beschmierungen unkenntlich.

9.26 Uhr: Zwei Männer sollen gegen 2.30 Uhr mit einem Kanaldeckel die verglaste Eingangstür und die Vorraumtür eines Supermarktes in der Titiseestraße in Waidmannslust eingeworfen hatten. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Demnach sollen Zeugen einen lauten Knall wahrgenommen und den Vorfall beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die beiden Tatverdächtigen nach Polizeiangaben anschließend ohne Beute. Den Einsatzkräften nahmen im Nahbereich des Supermarktes zwei einschlägig vorbestrafte 25-jährige Männer vorläufig fest, die der Beschreibung der mutmaßlichen Täter entsprachen, wie die Polizei weiter mitteilt.

9.23 Uhr: In der Nacht auf Montag wurde in Wedding ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, befuhr der 36-jährige Mann gegen 23.35 Uhr mit dem Auto die Genter Straße in Richtung Seestraße. Als er diese überquerte und in die Cornelius-Friedrich-Straße fahren wollte, soll der 36-Jährige aus bislang noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Mast einer Fußgängerampel geprallt sein. Die Einsatzkräfte fanden den Autofahrer bewusstlos im Wagen vor und brachten ihm in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

8.08 Uhr: Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist von einer nassen und glatten Straße im Landkreis Oberhavel abgekommen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, sei der Mann am Sonntag auf einer unbefestigten Straße in einem Waldgebiet zwischen Menz und Altglobsow unterwegs gewesen, als er von der rutschigen Fahrbahn abkam. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.