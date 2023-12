Laut Polizei könnten womöglich gesundheitliche Probleme den Unfall verursacht haben. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Ein 77-Jähriger ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Unterdessen wurde ein Mann auf seinem Fahrrad von einer Tram angefahren. Dabei wurde er verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 1. Dezember: Fußgängerin nach Autounfall mit Verletzungen in Klinik

9 Uhr: Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag in Berlin-Neukölln von einem Auto angefahren und danach mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. An Armen, Beinen und Oberkörper sei die Frau verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Steuer des Autos saß demnach ein 83-Jähriger, der nach links abbiegen wollte. Dabei sei es zu dem Unfall gekommen. Zum genauen Hergang ermittelt nun die Polizei. Die Neuköllner Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme ab Zwickauer Damm in Richtung der Straße Alt-Rudow gesperrt.

77-Jähriger stirbt nach Autounfall

8.45 Uhr: Ein 77-Jähriger ist nach einem Autounfall in Berlin am Donnerstag gestorben. Es werde nun der genaue Unfallhergang ermittelt, dabei spiele auch die Frage eine Rolle, ob womöglich gesundheitliche Probleme den Unfall verursacht hätten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Heiligenseestraße in Reinickendorf unterwegs, als er mit seinem Wagen nach links von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto prallte. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Während der Unfallaufnahme gab es nach Polizeiangaben eine Sperrung zwischen Heiligenseestraße, Dambockstraße und Reiherallee.

Lesen Sie auch:Mord in Spandau: Berliner Polizei schöpft neue Hoffnung.

Radfahrer nach Unfall mit Tram im Krankenhaus

7.30 Uhr: Ein Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einer Tram angefahren worden und hat Verletzungen erlitten. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich auf der Osloer Straße Höhe Wriezener Straße, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Unfallhergang oder zum Alter des Verletzten konnte die Polizei nicht machen.

BM/dpa