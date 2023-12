Ein Auto rutschte in Mitte in den Gegenverkehr, ein Randalierer erlitt in Charlottenburg einen Herzinfarkt. Blaulicht-News im Blog.

Berlin. In Mitte hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall wegen Glätte gegeben. In Kreuzberg wurde ein Paar überfallen. Ein Randalierer erlitt in Chrarlottenburg bei seiner Festnahme einen Herzinfarkt.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. Dezember: Radfahrer muss nach Sturz in Wilmersdorf reanimiert werden

11.17 Uhr: Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Wilmersdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samsag mitteilte, war der 75-Jährige gegen 15.45 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Landhaustraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Senior an der Ecke Bundesallee zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Mann Kopfverletzungen. Er wurde von Rettungskräften reanimiert. Anschließend brachten sie den 75-Jährigen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

34-Jährige attackiert Frauen in Wedding mit Messer

10.54 Uhr: Eine 34-Jährige hat am Freitag zwei 58-jährige Frauen in einer Wohnung an der Genter Straße in Wedding (Mitte) mit einem Messer angegriffen. Eine Frau kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die andere Angegriffene musste zur weiteren Behandlung stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Verletzte nach Messerstecherei in Mitte

10.42 Uhr: Bei einer Auseinandersetzung in Mitte sind am Freitag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren gegen 18 Uhr zwei Gruppen vor einem Einkaufszentrum an der Grunerstraße in Streit geraten. Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen kamen auch Stichwaffen zum Einsatz. Anschließend flüchtete ein Großteil der etwa acht Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Zwei außer Dienst befindliche Polizisten waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten weitere Kräfte verständigt. Sie leisteten bei einem Verletzten Erste Hilfe und unterstützten bei der Festnahme eines 19-Jährigen.

Unterdessen erschien ein verletzter 23-Jähriger bei der Polizeiwache am Alexanderplatz. Er wies eine Stichverletzung am Bein auf und kam in ein Krankenhaus. Bei einem vor dem Einkaufszentrum liegenden 24-Jährigen wurden Stichverletzungen an den Armen und Beinen festgestellt. Auch er kam in eine Klinik. Während der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich ein 18-Jähriger zunächst nach Hause begeben hatte. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Dort erschien auch ein 22-Jähriger mit einer Stichverletzung an der Hüfte. Bei ihm wurde ein Taschenmesser entdeckt. Bis auf den 23-Jährigen wurden die Verletzten ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der festgenommene 19-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Rekonstruktion des genauen Tathergangs sowie die Beteiligung der einzelnen Personen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen hat.

Charlottenburg: Randalierer erleidet bei Festnahme einen Herzinfarkt

10.12 Uhr: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Charlottenburg einen Randalierer festgenommen. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil ein Mann im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Guerickestraße laut herumschrie und Fahrräder beschädigte. Als die Beamten den 30-Jährigen festnehmen wollten, ließ dieser sich zu Boden fallen, trat, schlug und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Während der Festnahme brach der Mann zusammen und hörte auf zu atmen. Die Polizisten leiteten gemeinsam mit den Rettungskräften eine Reanimation ein. Anschließend kam der 30-Jährige in ein Krankenhaus. Es wurde ein Herzinfarkt festgestellt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Frau zeigt Politiker in Moabit Mittelfinger – und wirft Fäkalien auf den Gehweg

Jian Omar (Bündnis90/Grüne) spricht während der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus © DPA Images | Wolfgang Kumm

10.06 Uhr: Der Grünen-Abgeordnete Jian Omar ist am Freitag in Moabit (Mitte) von einer Frau beleidigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine Frau dem 38-Jährigen vor seinem Abgeordnetenbüro an der Elberfelder Straße den Mittelfinger gezeigt. Anschließend habe sie ein Glas mit Fäkalien auf den Gehweg geworfen. Danach ging sie in Richtung Levetzowstraße weiter. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Erst vor einigen Tagen stand eine mit Fäkalien beschmierte Kommode vor seinem Büro. Der Berliner Grünen-Abgeordnete war zuletzt eigenen Angaben zufolge in seinem Wahlkreisbüro auch mit einem Hammer angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Körperliche Verletzungen habe er nicht erlitten.

Autofahrer gerät in Mitte auf glatter Straße in Gegenverkehr

Ein Auto geriet in Mitte in den Gegenverkehr. © Pudwell | Pudwell

9.49 Uhr: Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht in Mitte auf einer glatten Straße einen Unfall verursacht. Als er von der Spandauer Straße auf die Gustav-Böß-Straße abbog, verlor er die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes. Er holperte über die Mittelinsel, fuhr über das Tempo-30-Schild und landete im Gegenverkehr. Zwei weitere Fahrzeuge, darunter ein Fahrdienstleister, wurden stark beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte fest, dass der Verursacher noch mit Sommerreifen fuhr. Die Gustav-Böß-Straße war Richtung Spandauer Straße für circa eine Stunde gesperrt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auf der Mittelinsel sind die Fahrspuren des Autos zu sehen. © Pudwell

Paar wird in Kreuzberg überfallen

In Kreuzberg gab es einen Überfall. © Pudwell

9.40 Uhr: Ein Paar ist in der vergangenen Nacht auf der Reichenberger Straße, zwischen Liegnitzer Straße und Glogauer Straß, in Kreuzberg überfallen worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde dem Mann ein Handy gestohlen. Der oder die Tatverdächtigen sollen der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Das Paar wurde rettungsdienstlich behandelt. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Eine Nahbereichsabsuche blieb jedoch ohne Erfolg.

