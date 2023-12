Höhenretter musste am Freitagabend drei Personen aus dem Fahrstuhl an der TU befreien. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Feuerwehr rückt zweimal zur selben Straße in Britz aus

Drei Personen stundenlang in Aufzugskabine gefangen

Berlin. Eine Behelfskonstruktion und die Höhenrettung war notwendig, um drei Personen am Freitagabend zu befreien, die in einem Gebäude der Technischen Universität in Charlottenburg im Aufzug stecken gebelieben waren. In Britz mussten Feuerwehrkräfte gleich zweimal in derselben Straße Brände bekämpfen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News aus Berlin vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 9. Dezember: Zwei Feuerwehr-Einsätze binnen weniger Stunden in Britzer Nachbarschaft

9.30 Uhr: Im Neuköllner Ortsteil Britz musste die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden gleich zweimal in dieselbe Straße ausrücken. Erstmal wurden die Einsatzkräfte zu einem Löscheinsatz gegen 4.30 Uhr in den Karolinenweg gerufen. Nur etwa zwei Stunden später stand das Mobiliar einer Wohnung in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in derselben Straße in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten schließlich die Inneneinrichtung der Wohnung im ersten Stock. Zuerst berichtete die „B.Z.“.

Studenten stecken stundenlang im Aufzug der TU fest

9 Uhr: Am Freitagabend befreiten Einsatzkräfte der Höhenrettung drei Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug in einem Gebäude der Technischen Universität in Charlottenburg. Zuvor hatten zwei Männer und eine Frau gemeinsam zwei Stunden in der Kabine ausharren müssen. Um die Personen sicher aus dem Fahrstuhl im Gerhard Ertl Center in der Marchstraße zu befreien, bedurfte es einiger Vorarbeit. So wurde die Kabine im Aufzugschacht aufwendig mit einer eigens angelegten Behelfskonstruktion abgesichert, um ein Absacken zu verhindern.

Die drei Personen wurden gegen 19.30 Uhr schließlich sicher und unverletzt aus der Fahrstuhlkabine befreit. Zuerst berichtete die „B.Z.“

BM/dpa