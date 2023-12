Gegen 6 Uhr am Freitagmorgen war das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. An der Friedrichstraße brannte es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in einer Wohnung. Unterdessen wurde ein Mann am Donnerstagabend mit Stichverletzungen auf einem U-Bahnsteig am Berliner Alexanderplatz aufgefunden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News aus Berlin vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 8. Dezember: Wohnungsbrand an der Friedrichstraße

8 Uhr: Am Freitagmorgen soll in einer Wohnung an der Friedrichstraße in Mitte gebrannt haben, wie die B.Z. berichtet. Demnach soll das Feuer gegen 6 Uhr ausgebrochen sein. 46 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Eine Bewohnerin aus der Wohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer sei in der Küche entfacht. Die Feuererwehr konnte den Brand rasch löschen und eine Ausdehnung verhindern. Die Brandursache sei bislang noch unbekannt.

Mann mit Stichverletzungen am Alexanderplatz aufgefunden

5.28 Uhr: Ein Mann ist am Donnerstagabend mit Stichverletzungen auf einem U-Bahnsteig am Berliner Alexanderplatz in Mitte aufgefunden worden. Der durch Messerstiche verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Angaben zur Person sowie zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch zu dem oder den Tätern ist derzeit noch nichts bekannt.

BM/dpa