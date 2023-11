Die Person sei nach dem Vorfall laut Polizei in Kreuzberg in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Ein Mensch wurde bei einem Messerangriff verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang unbekannt. Laut Polizei befinde sich die Person aktuell im Krankenhaus. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. November: Mensch bei Messerangriff an U-Bahnstation verletzt

7 Uhr: Bei einem Messerangriff an einer U-Bahnstation in Berlin ist am Mittwochabend ein Mensch verletzt worden. Die Person sei nach dem Vorfall im Stadtteil Kreuzberg zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.

Wasserrohrbruch in Zehlendorf sorgt für Straßensperrung

6 Uhr: Autofahrer in Berlin-Zehlendorf kommen an der Kreuzung Seehofstraße und Jänickestraße am Donnerstag nicht durch. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Kreuzung für den Autoverkehr vorerst gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Wie lang die Sperrung andauern soll, wird nicht angegeben.

