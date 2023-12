Das Feuer brach gegen Mitternacht aus. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. In Friedenau kam eine Frau bei einem Wohnungsbrand gegen Mitternacht ums Leben. Unterdessen sollen am Mittwochmorgen Unbekannte im Märkischen Vierte einen Geldautomaten gesprengt haben. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 6. Dezember: Einbruch bei KPM in Mitte: Polizei sucht wertvolle Vase

10.30 Uhr: Einbrecher stahlen Porzellan aus dem KPM-Geschäft an der Friedrichstraße. Darunter eine Vase im Wert von Zehntausenden Euro. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Unbekannter flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

10.19 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch gab es einen Unfall, nachdem ein Unbekannter in Marzahn vor der Polizei flüchtete. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll der Autofahrer gegen 2 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Landsberger Allee unterwegs gewesen sein. Die Polzisten forderten den Mann daraufhin zum Anhalten auf. Dem soll der Tatverdächtige augenscheinlich nachgekommen sein, habe jedoch dann unvermittelt wieder Gas gegeben und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kräfte verfolgten den Flüchtigen, verloren jedoch kurzzeitig den Blickkontakt. Wenig später konnte der Wagen am Heckelberger Ring wieder aufgefunden werden, wo er mit drei geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Der Fahrer konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Frau bei Wohnungsbrand gestorben

8.57 Uhr: Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedenau ist eine Frau ums Leben gekommen. Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zu dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte einen ausgelösten Brandmelder gehört.

Die Feuerwehrleute brachen die Tür der Erdgeschosswohnung auf und fanden im Zuge der Löscharbeiten in einem Zimmer die leblose 66-jährige Mieterin auf. Andere Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Unbekannte sprengen Geldautomat im Märkischen Viertel

6 Uhr: Unbekannte haben einen Geldautomaten im Berliner Ortsteil Märkisches Viertel gesprengt und aufgebrochen. Der Automat auf dem Wilhelmsruher Damm explodierte am frühen Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen seien geflohen. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

BM/dpa