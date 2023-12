In Berlin-Friedrichsfelde brannte ein Hochhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in einer Wohnung einen Toten. Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Schüsse in der City West: Unbekannte feuern auf Boxer

Toter nach Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichsfelde gefunden

Berlin. In Friedrichsfelde (Berlin-Lichtenberg) ist es in der Nacht zu Montag zu einem Feuer in einem Hochhaus gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in einer Wohnung einen Toten. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache. Unterdessen fielen in der City West in Charlottenburg Schüsse: An der Lietzenburger Straße wurde ein Mann von Unbekannten niedergeschossen, sein Zustand ist kritisch. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 11. Dezember: Schüsse in der City West: Unbekannte feuern auf Boxer

8.10 Uhr: An der Lietzenburger Straße in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergeschossen worden. Laut Informationen der „B.Z.“ handelt es sich bei den Mann um einen bekannten 29 Jahre alten Boxer. Gegen 3.40 Uhr hätten die Männer aus ihrem Fahrzeug heraus mehrfach auf den 29-Jährigen geschossen. Er sei am Hals getroffen worden. Er befinde sich in in einem kritischen Zustand, hieß es. Alle Details zu den Schüsse in Berlin-Charlottenburg finden Sie hier.

Toter nach Wohnungsbrand in Berlin gefunden

6.30 Uhr: Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin ist in einer Wohnung ein Toter gefunden worden. Die Feuerwehr habe die Leiche in der Nacht zu Montag bei den Löscharbeiten im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde gefunden, teilte die Polizei mit. Den ersten Erkenntnissen zufolge habe es in zwei Wohnungen des Hauses gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte, brannten eine Wohnung und ein Balkon im sechsten Obergeschoss. Das Feuer breitete sich über den Balkon in das siebte Obergeschoss aus.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Warum das Feuer ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Zur Brandursache laufen Ermittlungen. Auch zu den näheren Umständen des Todes der gefundenen Person konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

BM/dpa