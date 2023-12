In Prenzlauer Berg ist ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Prenzlauer Berg: E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren

Hellersdorf: 20-Jähriger von Duo attackiert

Charlottenburg: 66-jährige Fußgängerin angefahren

Berlin. Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg verletzt worden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 13. Dezember: Unfall in Charlottenburg – Fußgängerin angefahren

9.20 Uhr: Am Dienstagvormittag soll sich eine Fußgängerin bei einem Unfall verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll die 66-Jährige mit ihrem Rollator dabei gewesen sein, die Neue Kantstraße zu überqueren, als sie in Höhe der Witzlebenstraße mit ihrer Gehhilfe am Bordstein hängenblieb. Sie stürzte, wurde daraufhin von einem Transporter angefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des Transporters hielt zunächst kurz an, soll dann aber dann doch weitergefahren sein. Die 66-Jährige musste mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Duo attackiert 20-Jährigen mit Schlägen und Tritten

9.14 Uhr: Am Dienstagnachmittag kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen und dessen Begleiter, ebenfalls 20 Jahre alt. Demnach begann gegen 14.15 Uhr in der Gothaer Straße in Hellersdorf ein verbaler Streit. In der Folge soll der 26-Jährige den 20-Jährigen mit Faustschlägen attackiert haben, dabei einen Schlüsselbund in der Hand haltend. Ein 24-jähriger Zeuge soll dazwischen gegangen sein, daraufhin flüchtete der 26-Jährige in ein Mehrfamilienhaus. Der Begleiter trat und schlug aber noch auf den 20-Jährigen ein. Er musste zur Behandlung seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte von beiden Tätern die Personalien aufnehmen.

E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren und verletzt

9.04 Uhr: Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag auf der Hanns-Eisler-Straße. Als sie an der Michelangelostraße nach links abbog, fuhr sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer den Angaben zufolge an. Der 29-Jährige wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

