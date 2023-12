In Berlin-Schöneberg ist es zu einem antisemitischen Vorfall gekommen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Fußgängerin bei Unfall in Lichtenberg schwer verletzt

Passantin in Berlin-Mitte von Stein getroffen und schwer verletzt

Unbekannte demolieren Chanukka-Leuchter in Berlin-Schöneberg

Gewaltige Explosion am Kurfürstendamm: Blitzersäule gesprengt

80-Jähriger stirbt nach Unfall in Brandenburg

Berlin. Antisemitischer Vorfall in Berlin-Schöneberg: Dort beschädigten Unbekannte einen Chanukka-Leuchter. Jetzt ermittelt die Berliner Polizei. Unterdessen kam es in Wilmersdorf zu einer gewaltigen Explosion: Am Kurfürstendamm sprengten Unbekannte eine stationäre Blitzersäule, die Trümmerteile flogen 60 Meter weit durch die Luft. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 12. Dezember: Fußgängerin bei Unfall in Lichtenberg schwer verletzt

8.05 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Montagabend im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen bei einem Unfall von einem Transporter angefahren und unter einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 27-Jährige gegen 18.30 Uhr rennend die Fahrbahn der Vincent-van-Gogh-Straße überquert haben, um vermutlich noch einen Linienbus zu erreichen. Dabei wurde die Passantin von einem Transporter erfasst. Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Passantin am Alexanderplatz von Stein getroffen und schwer verletzt

7.50 Uhr: Eine 37 Jahre alte Frau ist in Berlin-Mitte von einem Stein am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die Frau war am Montagmorgen auf der Otto-Braun-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes unterwegs, als der Stein sie traf, wie die Polizei mitteilte. Er hatte demnach einen Durchmesser von etwa fünf Zentimetern. Wer den Stein warf und aus welcher Höhe, blieb zunächst unbekannt. Hotelmitarbeiter kümmerten sich um die Frau, die schließlich ins Krankenhaus kam.

Unbekannte demolieren Chanukka-Leuchter

7.30 Uhr: Unbekannte haben am Montagabend einen Chanukka-Leuchter der an der Straße An der Urania in Schöneberg demoliert. Wie die Berliner Polizei mitteilte, bemerkte die Besatzung eine Funkwagens gegen 23.20 Uhr während einer Streifenfahrt die Beschädigungen. Die Täter hatten einen Leuchtkörper gewaltsam entfernt und auf den Boden geschmissen. Zudem wurde auch ein am Leuchter angebrachtes Schild abgerissen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ermittelt wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Gewaltige Explosion am Kurfürstendamm: Blitzersäule gesprengt

Die Blitzersäule am Kurfürstendamm wurde bei der Explosion komplett auseinandergerissen (Archivbild). © Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn | Unbekannt

7.15 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Wilmersdorf eine Blitzersäule zerstört. Wie die Polizei mitteilte, explodierte das am Kurfürstendamm aufgestellte Gerät gegen 2.15 Uhr. Teile der Anlage wurden bis zu 60 Meter entfernt vom ursprünglichen Standort der Blitzersäule aufgefunden, hieß es weiter. Andere Beschädigungen oder verletzte Personen wurden nicht bekannt, wie die Polizei weiter mitteilte. Einsatzkräfte sicherten noch in der Nacht Spuren, die auf die Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstands schließen lassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion hat – wie in solchen Fällen üblich – ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Alle Details zur Explosion am Kurfürstendamm lesen Sie hier.

80-Jähriger stirbt nach Unfall im Elbe-Elster Kreis

5.30 Uhr: Ein 80-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster-Kreis) gestorben. Aus bisher unklarer Ursache sei der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das E-Call-System des Autos – ein automatisches Notrufsystem – habe die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann sei noch selbst aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. In Folge seiner Verletzungen sei er dann aber an der Unfallstelle gestorben.

BM/dpa