Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Gegenüber des KaDeWe soll es kurz vor Mitternacht in einer Tiefgaragen-Zufahrt gebrannt haben. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. Dezember: Feuerwehreinsatz: Brand nahe des KaDeWe´s

7.45 Uhr: Kurz vor Mitternacht soll es laut B.Z.-Berichten gegenüber des KaDeWe in Schöneberg gebrannt haben. Demnach soll das Feuer in einer Tiefgaragen-Zufahrt entfacht sein. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot angerückt. Die Brandursache sei bislang noch unklar.

Vermisste Seniorin verstorben

7.44 Uhr: Eine 69 Jahre alte Seniorin wurde am Mittwochmorgen am S-Bahnhof Lankwitz leblos aufgefunden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie wurde seit Montag, 4. Dezember, vermisst. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht.

BM/dpa