Verwirrter 81-Jähriger löst Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

Berlin. Die Suche nach einem 81-Jährigen im Landkreis Oder-Spree hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Unterdessen sind bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der Avus sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Autobahn war stundenlang gesperrt. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 12. November: Mehrere Menschen nach Verkehrsunfall verletzt

17.45 Uhr: In der Nacht auf Sonntag wurden in Westend drei Frauen und vier Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 39-jähriger Audifahrer mit einer 38-jährigen Beifahrerin gegen 2.35 Uhr stadteinwärts die Autobahn A115 verkehrswidrig in entgegengesetzter Richtung befahren haben, so die Polizei. Demnach kollidierte er auf Höhe der Abfahrt Hüttenweg frontal mit dem entgegenkommenden 22-jährigen Passatfahrer. Ein 20-jähriger Golffahrer, der mit drei weiteren Personen im Fahrzeug hinter dem Passat fuhr, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr zwischen den beiden anderen Autos hindurch, stieß dabei mit ihnen zusammen und kam auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen, eine Frau im Alter von 20 und eine Jugendliche im Alter von 17 Jahren sowie ein Mann im Alter von 23 Jahren, wurden mit bisher unbekannten Verletzungen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Rettungskräfte brachten den 39-jährigen Audifahrer mit hier unbekannten Verletzungen und seine Beifahrerin mit einem gebrochenen Bein zur Behandlung in eine Klinik. Die bisher unbekannten Verletzungen des Passatfahrers werden ebenfalls stationär in einem Krankenhaus behandelt. Polizeikräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Audifahrer, da der Verdacht besteht, dass er alkoholisiert war und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Autobahn blieb wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten zwischen der Abfahrt Funkturm und Hüttenweg bis 13 Uhr gesperrt. Alle drei Fahrzeug wurden sichergestellt.

Auseinandersetzung zweier Gruppe: 20-Jähriger erleidet offenbar Stichverletzung

16.30 Uhr: Samstagsabend wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Gesundbrunnen drei Männer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten zwei Gruppen, bestehend aus etwa drei und fünf Personen, gegen 18.50 Uhr am Blochplatz zunächst in einen verbalen Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der drei Männer aus der größeren Gruppe Verletzungen erlitten. Ein 33-Jähriger erlitt durch Schläge ins Gesicht Verletzungen und ein 28-Jähriger bekam Reizgas in sein Gesicht gesprüht. Beide Personen wurden durch alarmierte Rettungskräfte am Ort behandelt und konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Einem 20-Jährigen wurde eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt. Er kam laut Polizei zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestünde nicht.

Brandsatz in Kremmen entpuppt sich bei Polizeieinsatz als Physikexperiment

13.44 Uhr: Ein vermeintlicher Brandsatz in einem Bus in Kremmen im Landkreis Oberhavel hat Polizisten und Spezialkräfte auf den Plan gerufen. Der Fahrer eines Linienbusses entdeckte am Freitag in seiner Pause einen verdächtigen Gegenstand in seinem Gefährt und schätzte ihn als Molotowcocktail ein. Er brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Beamte sicherten daraufhin Beweise und forderten Spezialkräfte an, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Während die Untersuchungen des Busses an der Haltestelle Bahnhof Kremmen andauerten, meldete sich ein 14-jähriger Schüler. Er fragte nach dem Verbleib seines im Bus vergessenen Physikexperimentes zum Thema Thermik. Dem Schüler wurde sein Exponat übergeben und der Linienverkehr wieder aufgenommen.

Oder-Spree: Verwirrter 81-Jähriger löst Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

12.39 Uhr: Die Suche nach einem 81-Jährigen im Landkreis Oder-Spree hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Nach mehrstündiger Suche – auch mit Hubschraubern – konnte der Mann wohlbehalten, aber stark unterkühlt gefunden werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben nach hatte der Senior am Samstag die Berliner Polizei darüber informiert, dass er sich auf einer Wiese in Brandenburg festgefahren habe. Über seinen Standort konnte er aufgrund seines verwirrten Zustandes keine genauen Angaben machen und bat um Hilfe. Durch eine von der Familie genehmigte Handyortung konnte dann sein Standort im Bereich Freienbrink nahe Grünheide lokalisiert werden. Wegen der Dunkelheit wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Nach einem größeren Einsatz mit mehrstündiger Suche am Boden und in der Luft und einer zwischenzeitlichen Ablösung des Brandenburger Helikopters durch einen der Polizei Berlin konnte der Mann schließlich aufgefunden werden. Weil er zwischenzeitlich in einen Bach gefallen war, war er stark unterkühlt. Er wurde noch vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Avus: Geisterfahrer verursacht Unfall – Mehrere Verletzte

8.41 Uhr: Auf der Avus in Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg hat es in der vergangenen Nacht gegen 2.40 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, waren drei Autos in dem Crash verwickelt. Ersten Informationen zufolge soll ein Geisterfahrer den Unfall verursacht haben. Es wurden sieben Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Stadtauswärts war die A115 ab Dreieck Funkturm voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Polizei-Großeinsatz in Vieritz beendet: Verdächtiger ist tot

1.49 Uhr: Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden. Mehr über den Polizei-Einsatz in Vieritz lesen Sie hier.