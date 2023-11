Berlin: Lkw fängt in Alt-Mahlsdorf Feuer

Die Feuerwehr löschte am Freitagmorgen in Marzahn-Hellersdorf einen brennenden Lkw. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen in Marzahn-Hellersdorf einen brennenden Lkw gelöscht. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Die Feuerwehr löschte die brennende Ladung.

Foto: Pudwell

5.50 Uhr: Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Einsatz an die Straße Alt-Mahlsdorf in Marzahn-Hellersdorf ausgerückt. Ein Lkw, der mutmaßlich mit Müll beladen war, hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegenstände auf S-Bahn-Strecke in Mitte: Kurzzeitige Einschränkungen

4.43 Uhr: Bei der S-Bahn ist es am frühen Freitagmorgen zu Einschränkungen gekommen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden Gegenstände auf die Strecke im Bereich Friedrichsfelde Ost geworfen. Auf den Linien S5, S7 und S75 gab es Zugverspätungen und Ausfälle. Nach rund einer Stunde wurde die Strecke wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt.