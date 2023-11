Berlin: Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall auf der Avus

Auf der A115 in Berlin gab es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall. Die aktuellen Blaulicht-News im Blog.

Auf der Avus gab es einen schweren Unfall

Der SEK-Einsatz in Vieritz ist beendet. Der Verdächtige ist tot

Berlin. Bei einem Unfall auf der Avus sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Unterdessen ging ein Großeinsatz der Polizei im brandenburgischen Vieritz zu Ende. Der bewaffnete Mann, der sich in einem Haus verschanzt hatte, wurde tot aufgefunden. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 12. November: Mehrere Verletzte nach Unfall auf der Avus

8.41 Uhr: Auf der Avus in Höhe der Ausfahrt Hüttenweg hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, waren drei Autos in dem Crash verwickelt. Es wurden sieben Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Informationen zum Unfallhergang gibt es bislang nicht. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Bei einem #Unfall auf der #AVUS Höhe AS #Hüttenweg mit drei PKW wurden heute früh gegen 2.40 Uhr sieben Menschen verletzt und von uns Krankenhäuser transportiert. Wir waren mit 50 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/a1hjeKnvwd — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 12, 2023

Polizei-Großeinsatz in Vieritz beendet: Verdächtiger ist tot

Zahlreiche Polizisten waren in Vieritz (Havelland) im Einsatz.

Foto: Christian Pörschmann / DPA Images

1.49 Uhr: Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden. Mehr über den Polizei-Einsatz in Vieritz lesen Sie hier.