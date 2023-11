160 Einsatzkräfte: Erfolgreiche Razzia gegen fünf Bars

Der Einsatz förderte große Mengen illegalen Shishatabak zutage. In Köpenick brannte ein Dachgeschoss. Die Blaulicht-News im Blog.

Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog.

Polizei, Zoll, Ordnungsamt und das LKA führten am Donnerstagabend in Neukölln eine Verbundrazzia durch. Bei dem Einsatz wurden fünf Bars durchsucht, rund 160 Einsatzkräfte kamen zum Einsatz. Teils wurden seltsame Entdeckungen zutage gefördert.

Die Bilanz:

Insgesamt wurden 7 Geschäfte kontrolliert. Darunter Spätis, Imbisse, Shishabars

In einem Späti am Hermannplatz wurden illegale Einweg E-Zigaretten (auch E-Shishas genannt) mit diversen Geschmacksrichtungen sichergestellt. Entstandener Steuerschaden offenbar über 700 Euro.

In einem Burgerladen in der Pannierstraße verweigerte ein offenbar „Angestellter“ Angaben zu seinem Arbeitsverhältnis. Der Mann erhielt eine Anzeige.

In der Shishabar Skyline in der Jonasstraße flogen mindestens 6 Kilo Wasserpfeifentabak aus einem Fenster in den Innenhof, als die Beamten den Laden betraten. Der Tabak wurde sichergestellt. Mehrere Glücksspielautomatenwurden versiegelt. Überwachungskameras filmen teilweise öffentliches Straßenland. Anzeigen wurden gefertigt.

In einer Bar am Karl-Marx-Platz entdeckten die Beamten mehr als fünf Kilogramm selbstgemachten und daher illegalen Shishatabak

Dachgeschoss in Köpenicker Mehrfamilienhaus in Brand

6.05 Uhr: Gegen 22 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Wendenschloßstraße nach Köpenick alarmiert. Dort brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei ermittelt.

Verletzt wurde niemand.

Brand Feuer Dachgeschosswohnung Wendenschloßstraße 110 Köpenick

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Mehrere Jugendliche nach vermutlichem Drogenkonsum in Krankenhäuser eingeliefert

6 Uhr: Gegen 23.20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zum „Marx-Engels-Forum“ an die Rathausstraße / Spandauer Straße alarmiert. Zahlreiche Jugendliche waren teils bewusstlos und hilflos bei Temperaturen unter 4 Grad Celsius. Die weiblichen Jugendlichen standen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen oder sogar eine Mischung aus beidem. Die Polizei wurde nun ebenfalls alarmiert, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu unterstützen und die mögliche Ursache der Bewusstseinsbeeinträchtigung zu ermitteln. Die Beamten durchsuchten die Heranwachsenden, um herauszufinden, was die Gruppe von Jugendlichen konsumiert haben könnten. Nach ersten Erkenntnissen kamen vier Mädchen in umliegende Krankenhäuser. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Möglicherweise handelte es sich um Touristen.

Berlin-Mitte: Mehrere verletzte Jugendliche am "Marx-Engels-Forum" gegenüber des "Humboldt Forum" – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Foto: Morris Pudwell / Pudwell