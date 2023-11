Berlin: Bewaffnetes Duo überfällt Späti in Neukölln

Die Polizei nahm einen Drogendealer in Neukölln fest, in Wedding wurden Lokale kontrolliert. Die Blaulicht-News im Blog.

Eine Frau und ein Mann überfielen einen Späti in Neukölln

In Neukölln wurde ein Drogendealer festgenommen

Bei Bauarbeiten in Zehlendorf gab es einen tödlichen Unfall

In Lichtenberg wurden vier Personen bei einem Unfall verletzt

Polizei durchsuchte mehrere Lokale in Wedding

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. November: Zivilfahnder nehmen Drogendealer in Neukölln fest

10.29 Uhr: Zivilkräfte haben am Dienstag in Neukölln einen Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 18.30 Uhr auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden, als er einem Mann an der Kreuzung Schierker Straße Ecke Altenbraker Straße etwas übergab. Danach verschwand der Drogendealer in einem Lokal. Der Käufer wurde von der Polizei überprüft. Der 23-Jährige händigte den Einsatzkräften ein Tütchen mit Cannabis aus. Nachdem seine Idenität festgesellt wurde, konnte er gehen.

Als der Drogenhändler aus dem Lokal kam, nahmen ihn die Beamten fest. Sie fanden bei ihm Tüten mit Cannabis, Reagenzgefäße mit Kokain, Geld, ein Handy, eine Feinwaage sowie ein Reizstoffsprühgerät. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss wurde auch das Lokal durchsucht. Jedoch sei dort nichts gefunden worden. Der Drogendealer kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übergeben.

Person bei Abrissarbeiten in Zehlendorf tödlich verunglückt

9.45 Uhr: Bei Abrissarbeiten in Zehlendorf ist am Mittwochmorgen eine Person tödlich verletzt worden. Mehr darüber lesen Sie in diesem Artikel.

Lokal-Kontrollen in Wedding – Haftbefehl vollstreckt und Bargeld beschlagnahmt

9.37 Uhr: In Wedding im Bezirk Mitte sind mehrere Lokale am Dienstag durchsucht worden. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, am Mittwoch mit. „Ein buntes Konglomerat gewerberechtlicher Ordnungswidrigkeiten, ein erledigter #Haftbefehl, sichergestelltes Bargeld i.H.v. 6.500,00 € sowie beschlagnahmter Tabak und Substitute sind das Ergebnis“, schrieb die Behörde. An dem Einsatz waren das Landeskriminalamt, Steuerfahnder, der Zoll und Mitarbeiter des Bezirksamtes beteiligt.

Bewaffnetes Duo überfällt Späti in Neukölln

9.31 Uhr: Ein Späti an der Sonnenallee in Neukölln ist am Mittwoch überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich eine Frau gegen 4 Uhr hinter den Tresen gedrängt. Sie habe dem 37 Jahre alten Verkäufer eine Pistole vorgehalten und Geld gefordert. Als der Verkäufer sie zurückdrängte, schlug sie ihm mit dem Pistolengriff gegen den Kopf. Währenddessen griff ihr Komplize in die Kasse. Als der Verkäufer nach einem Schlagstock griff, flüchtete das Räuber-Duo über die Pannierstraße in Richtung Maybachufer. Die Polizisten konnten die Frau und den Mann in der Umgebung nicht mehr auffinden. Der Verkäufer erlitt ein Hämatom im Augenbereich und klagte über Schmerzen am Kopf. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er aber ab. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die Ermittlungen.

Vier Verletzte nach Kreuzungs-Crash in Lichtenberg

9.19 Uhr: Bei einem Unfall in Lichtenberg sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos auf der Kreuzung Landsberger Allee Liebenwalder Straße zusammen. Bei einem Fahrzeug schlugen nach dem Aufprall Flammen aus dem Motorraum. Einzelheiten zum genauen Hergang und zur Unfallursache nannte die Polizei nicht.