Berlin: Radfahrer nach Unfall im Juli verstorben

Berlin.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 15. November: Nach Unfall im Juli – Fahrradfahrer verstorben

10.16 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, sei ein Fahrradfahrer, der im Juli 2023 in Lichtenberg einen Verkehrsunfall erlitten hatte, am vergangenen Freitag (10. November 2023) in einem Krankenhaus im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verstorben. Was war damals, am 21. Juli, passiert? Gegen 15 Uhr war ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzugs auf der Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs. Als er nach rechts in de Buchberger Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem 55 Jahre alten Radfahrer zusammen. Dieser stürzte, das rechte vordere Rad des LKW fuhr über seine Beine. Der Schwerverletzte musste nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus. Dort erlag er jetzt seinen Verletzungen.

Mensch bei Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt

6.53 Uhr: In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mensch auf der Ecke Kreuzbergstraße und Katzbachstraße in Kreuzberg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Person sei ansprechbar gewesen, sei aber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Zum Unfallhergang, der verletzten Person und der Art der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.