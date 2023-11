Berlin: Granatenfund am Gendarmenmarkt in Mitte

In einem Naturschutzgebiet in Hellersdorf entdecken Passanten eine Leiche. Kurz darauf erscheint der Täter. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Am späten Mittwochabend entdeckten Spaziergänger in einem Naturschutzgebiet in Hellersdorf die Leiche eines Mannes. Als die Polizei am Tatort auf Spurensuche ging, tauchte unverhofft der mutmaßliche Täter auf. Die Polizei nahm den Mann sofort in Gewahrsam. Auf der Friedrichstraße wurde ein Mann von einer Tram erfasst und schwer verletzt. Am Fernsehturm lieferten sich mehrere junge Männer eine blutige Schlägerei. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. November:

13.40 Uhr: Ein Bus hat am frühen Mittwochabend in Mitte eine 29 Jahre alte Frau erfasst. Dabei wurde sie schwer an Kopf und Beinen verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Eine 75 Jahre alte Frau im Bus fiel laut Polizei bei der Vollbremsung und erlitt Platzwunden am Kopf sowie eine Bewusstseinstrübung.

Die 29-Jährige war demnach zuvor in einer Straßenbahn unterwegs gewesen. Der Fahrer der Bahn hatte den Angaben zufolge an einer roten Ampel die Türen entriegelt, um auf den Gleisen etwas umzustellen. Laut Zeugenaussagen stieg die Frau ebenfalls aus, weil sie glaubte, an der Haltestelle zu sein. Währenddessen fuhr der Bus rechts an der Bahn vorbei und erfasste die Frau trotz Vollbremsung, hieß es. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bewaffneter Mann von Potsdamer Polizei überwältigt

12.50 Uhr: Ein Mann mit einem Luftgewehr hat in Potsdam für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Zeugin hatte den 29-Jährigen am Donnerstagmorgen mit dem Gewehr gesehen und die Beamten gerufen, wie die Brandenburger Polizeidirektion West mitteilte. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann die Waffe in seinen Rucksack gepackt, wie es hieß.

Weil er die Tasche trotz Aufforderung nicht abstellte, überwältigte und fixierte die Polizei den Mann den Angaben zufolge. Im Rucksack fanden die Beamten dann das Luftgewehr. Sie nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 29-Jährigen auf. Während des Einsatzes klagte der Mann über gesundheitliche Probleme und wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Leiche in Hellersdorfer Naturschutzgebiet – Täter kehrt zurück und wird gefasst

6.10 Uhr: Am späten Mittwochabend wurde in einem Naturschutzgebiet in Hellersdorf ein toter Mann aufgefunden. Der Leichnam soll nach ersten Informationen massive Kopfverletzungen aufweise. Ein Notarzt und Notfallsanitäter konnten nur noch den Tod bescheinigen. Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Ein Fachkommissariat und eine Gerichtsmedizinerin haben Spurensuche und Ermittlungen eingeleitet. Der Tote war von Spaziergängern gefunden worden, die sofort Polizei und Feuerwehr alarmierten.

Bei der am Mittwochabend in Hellersdorf gefundenen Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 63-Jährigen aus dem Obdachlosenmilieu. Sein Verletzungsbild deutet laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Zeugenaussagen führten zur Festnahme eines 44-Jährigen, der als mutmaßlicher Täter gilt und der nach dreieinhalb Stunden zum Tatort zurückkehrte. Er stammt ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu. Um die genauen Motive und Hintergründe herauszufinden, ermittelt nun die fünfte Mordkommission.

Mann auf der Friedrichstraße von Tram erfasst und schwer verletzt

6.05 Uhr: Gegen 0.30 Uhr wurde auf der Friedrichstraße, zwischen Reichstagsufer und dem S-Bahnhof Friedrichstraße ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann soll bei dem Zusammenstoß ein Polytrauma erlitten haben. Nach dem Aufprall wurde der Mann auf die regennasse Fahrbahn geschleudert und blieb regungslos liegen. Zuerst eintreffende Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe ein, bis ein Rettungswagen der Bundeswehr eintraf. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Ambulanz der Bundeswehr, in ein Krankenhaus verbracht.

Warum der Mann von der Tram erfasst wurde, ist bisher unklar. Der Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen und konnte vorerst keine genauen Angaben machen. Er wurde von der Berliner Feuerwehr gesichtet, dann vom eigenen Personal betreut.

Auf der Friedrichstraße wurde ein Mann vom einer Tram erfasst und schwer verletzt.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten unterm Fernsehturm endet blutig

6 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag spielt sich in der Nähe des Alexanderplatz eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ab. Gegen 1.10 Uhr kam es am Fernsehturm in Berlin-Mitte aus bisher ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern. Mindestens eine Person zog sich bei der Auseinandersetzung eine schwere Kopfverletzung zu. Der Mann wurde in einem Rettungswagen behandelt. Ob er in eine Klinik transportiert wurde, ist nicht bekannt.

Ein Großaufgebot der Berliner Polizei, darunter auch ein Diensthund, konnte die Lage vor Ort beruhigen und dabei eine Person festnehmen. Die Kommunikation soll sich aber schwierig gestaltet haben, da der vermeintliche Täter lediglich Französisch sprach.

Am Fernsehturm kam es in der Nacht zu einer blutigen Schlägerei mit mehreren Teilnehmern.

