Berlin: Granatenfund am Gendarmenmarkt in Mitte

In einem Naturschutzgebiet in Hellersdorf entdecken Passanten eine Leiche. Kurz darauf erscheint der Täter. Die Blaulicht-News im Blog.

Leichnam in Hellersdorfer Naturschutzgebiet entdeckt

Mann auf Friedrichstraße von Tram erfasst

Schlägerei unterm Fernsehturm endet blutig

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. November: Leiche in Hellersdorfer Naturschutzgebiet – Täter kehrt zurück und wird gefasst

6.10 Uhr: Am späten Mittwochabend wurde in einem Naturschutzgebiet in Hellersdorf ein toter Mann aufgefunden. Der Leichnam soll nach ersten Informationen massive Kopfverletzungen aufweise. Ein Notarzt und Notfallsanitäter konnten nur noch den Tod bescheinigen. Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Ein Fachkommissariat und eine Gerichtsmedizinerin haben Spurensuche und Ermittlungen eingeleitet. Der Tote war von Spaziergängern gefunden worden, die sofort Polizei und Feuerwehr alarmierten.

Einige Stunden nach der Tat kehrte der vermeintliche Täter zum Tatort zurück, wo er von Polizeibeamten festgenommen wurde.

Mann auf der Friedrichstraße von Tram erfasst und schwer verletzt

6.05 Uhr: Gegen 0.30 Uhr wurde auf der Friedrichstraße, zwischen Reichstagsufer und dem S-Bahnhof Friedrichstraße ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann soll bei dem Zusammenstoß ein Polytrauma erlitten haben. Nach dem Aufprall wurde der Mann auf die regennasse Fahrbahn geschleudert und blieb regungslos liegen. Zuerst eintreffende Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe ein, bis ein Rettungswagen der Bundeswehr eintraf. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Ambulanz der Bundeswehr, in ein Krankenhaus verbracht.

Warum der Mann von der Tram erfasst wurde, ist bisher unklar. Der Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen und konnte voerst keine genauen Angaben machen. Er wurde von der Berliner Feuerwehr gesichtet, dann vom eigenen Personal betreut.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten unterm Fernsehturm endet blutig

6 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag spielt sich in der Nähe des Alexanderplatz eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ab. Gegen 1.10 Uhr kam es am Fernsehturm in Berlin-Mitte aus bisher ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern. Mindestens eine Person zog sich bei der Auseinandersetzung eine schwere Kopfverletzung zu. Der Mann wurde in einem Rettungswagen behandelt. Ob er in eine Klinik transportiert wurde, ist nicht bekannt.

Ein Großaufgebot der Berliner Polizei, darunter auch ein Diensthund, konnte die Lage vor Ort beruhigen und dabei eine Person festnehmen. Die Kommunikation soll sich aber schwierig gestaltet haben, da der vermeintliche Täter lediglich Französisch sprach.