Berlin: Mann in Mitte angeschossen und schwer verletzt

Berlin. An der Haltestelle „Am Friedrichshain“ läuft ein Fußgänger vor eine einfahrende Tram. Ein Autofahrer schafft es in Pankow, seinen Toyota „auf die Seite zu legen“. Lesen Sie hier die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 10. November: Mann in Mitte angeschossen und schwer verletzt

Einsatzfahrzeuge stehen auf der Bernauer Straße.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

22.40 Uhr: Durch einen Schuss ist am Freitagabend mindestens ein Mann in Mitte schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Angeschossene sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Am Abend hieß es, dass ein Unbekannter an der Bernauer Straße Ecke Strelitzer Straße auf zwei Männer geschossen und beide verletzt haben soll. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Ein Polizeibeamter sichert den Unfallort auf der Bernauer Straße.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

SEK-Einsatz im Havelland zieht sich über Stunden

22.20 Uhr: Eine bewaffnete Person hat sich mit einem Kind in einem Wohnhaus in Vieritz im Landkreis verschanzt und schießt auf Polizisten. Ein Spezialeinsatzkommando war wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung angerückt. In der Nacht kommt das Kind frei – der Einsatz dauert aber an. In diesem Artikel berichten wir über die aktuelle Entwicklung.

Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando zu einem Einsatz im kleinen Ort Vieritz (Landkreis Havelland) ausgerückt. Auslöser sei ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt.

Foto: Cevin Dettlaff / dpa

Einbrecher-Duo flüchtet vor der Polizei

11.20 Uhr: Zwei Personen sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in Friedrichshain eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die zwei Verdächtigen gegen 17.20 Uhr auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Alt-Stralau auf. Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später einen Wohnungseinbruch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten vor der Polizei. Zur Absuche im Nahbereich wurden Polizeidiensthunde, die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Im näheren Umfeld wurden zwei weitere Wohnungseinbrüche festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

11.15 Uhr: Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Marzahn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin gegen 11.45 Uhr die Bitterfelder Straße. Als sie den Fahrstreifen wechselte, übersah sie den 64 Jahre alten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und Verletzungen im Beckenbereich sowie am linken Arm erlitt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Mann nach Unfall in Treptow schwer verletzt

9 Uhr: Wegen eines Unfalls ist die Martin-Hoffmann-Straße in Treptow am Freitagmorgen teilweise gesperrt. Eine Person sei schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Weder zu der Person, noch zum Unfallhergang hat die Polizei bisher weitere Informationen.

Fußgänger an Haltestelle vor Tram gelaufen und schwer verletzt

5.13 Uhr: An der Haltestelle der Tram „Am Friedrichshain“ in der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg lief gehen 17.30 Uhr, an einem Fußgängerüberweg, ein Mann vor eine einfahrende Tram. Der Fußgänger wurde schwer verletzt, vor Ort noch von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte und ein externer Gutachter. Der Tramverkehr in der Greifswalder Straße war für mehrere Stunden unterbrochen.

Polizisten am Einsatzort des Tram-Unfalls.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Pankow: Toyota landet in Schieflage – Fahrer verletzt

Der Toyota steht nicht mehr auf seinen vier Rädern. Feuerwehrleute sind am Einsatzort.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

5.08 Uhr: Gegen 0.30 Uhr landete in der Friedrich-Engels-Straße im Bezirk Pankow, Ortsteil Rosenthal, ein Toyota-Fahrer mit seinem Fahrzeug in „stabiler Seitenlage“. Der Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr an einem massiven Baum vorbei auf eine leichte Anhöhe und landete dann auf der Seite. Der Fahrer wurde verletzt, vor Ort von Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Nach noch unbestätigten Meldungen musste sich der Toyota-Fahrer einer Alkoholkontrolle unterziehen. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr barg den Pkw und parkte diesen auf dem Seitenstreifen. Die Friedrich-Engels-Straße war über eine Stunde aufgrund der Arbeiten der Feuerwehr voll gesperrt.