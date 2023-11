Prenzlauer Berg: Fußgänger läuft vor Tram – schwer verletzt

In Prenzlauer Berg läuft ein Fußgänger vor eine Tram

Ein Autofahrer schafft es, seinen Toyota in Schieflage zu bringen

Berlin. An der Haltestelle „Am Friedrichshain“ läuft ein Fußgänger vor eine einfahrende Tram. Ein Autofahrer schafft es, seinen Toyota „auf die Seite zu legen“. Lesen Sie hier die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 10. November: Fußgänger an Haltestelle vor Tram gelaufen und schwer verletzt

5.13 Uhr: An der Haltestelle der Tram „Am Friedrichshain“ in der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg lief gehen 17.30 Uhr, an einem Fußgängerüberweg, eine Person vor eine einfahrende Tram. Der oder die Fußgängerin wurde schwer verletzt, vor Ort noch von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte und ein externer Gutachter. Der Tramverkehr in der Greifswalder Straße war für mehrere Stunden unterbrochen.

Pankow: Toyota landet in Schieflage – Fahrer verletzt

Der Toyota steht nicht mehr auf seinen vier Rädern. Feuerwehrleute sind am Einsatzort.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

5.08 Uhr: Gegen 0.30 Uhr landete in der Friedrich-Engels-Straße im Bezirk Pankow, Ortsteil Rosenthal, ein Toyota-Fahrer mit seinem Fahrzeug in „stabiler Seitenlage“. Der Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr an einem massiven Baum vorbei auf eine leichte Anhöhe und landete dann auf der Seite. Der Fahrer wurde verletzt, vor Ort von Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Nach noch unbestätigten Meldungen musste sich der Toyota-Fahrer einer Alkoholkontrolle unterziehen. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr barg den Pkw und parkte diesen auf dem Seitenstreifen. Die Friedrich-Engels-Straße war über eine Stunde aufgrund der Arbeiten der Feuerwehr voll gesperrt.