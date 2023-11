Geldautomat in Bank gesprengt

Am frühen Samstagmorgen habe ein Alarm der Bank in der Nähe des S-Bahnhofs die Polizei informiert. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Am Samstagmorgen sollen Unbekannte in einer Bank einen Geldautomaten gesprenngt haben. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. November: Wohnhaus in Flammen

9.43 Uhr: In Zehlendorf hat am Freitagabend ein Reihen-Endhaus gebrannt, wie die B.Z. berichtet. Demnach sei die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften vor Ort gewesen, darunter der Lehrfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Der Brand habe auf das 30 Quadratmeter große Dach übergegriffen.

Geldautomatensprengung in Berlin-Frohnau

8.47 Uhr: Bei einer Geldautomatensprengung in Berlin-Frohnau ist der Vorraum einer Bankfiliale stark beschädigt worden. Der Schaden ist so groß, dass möglicherweise das ganze Gebäude aufgrund von Einsturzgefahr geräumt werden muss, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Ob dabei ein oder mehrere Geldautomaten gesprengt wurden, war zunächst unklar.

Am frühen Samstagmorgen habe ein Alarm der Bank in der Nähe des S-Bahnhofs die Polizei informiert. Zeugen gab es zunächst keine. Daher war am Morgen noch unklar, wie viele Täter in der Bank waren. Auch zur Beute oder zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Fünf Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

2.11 Uhr: Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der B158 im Landkreis Barnim leicht verletzt worden. Zwei Autos waren am Freitagabend wegen eines Fehlers beim Überholen zwischen Seefeld-Löhme und Blumberg nordöstlich von Berlin zusammengestoßen, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Die Insassen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.