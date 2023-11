Berlin-Tempelhof: Verdacht von Drogenhandel – Drei Personen festgenommen

In Tempelhof kann die Polizei drei Männer wegen versuchten Drogenhandels festnehmen

In Lichtenberg erleidet ein Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen

Ein Mann greift in Neu-Hohenschönhausen ein Mädchen rassistisch an

Berlin. In Lichtenberg gab es einen schweren Unfall mit einem Motorradfahrer und einen rassistischen Angriff auf eine Jugendliche. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. November: Festnahme von mutmaßlichen Drogenhändlern

10.55 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, konnten am Mittwoch drei Personen festgenommen werden. Der Verdacht lautet Drogenhandel. Demnach kontrollierten Polizeibeamte gegen 12.30 Uhr in der Manteuffelstraße in Tempelhof den Nissan eines 28-jährigen Fahrers. Für die Einsatzkräfte auffällig: der starke Cannabis-Geruch, der aus dem Auto kam. Sie durchsuchten das Fahrzeug und fanden mehrere Tütchen mit Cannabis. Damit noch nicht genug: Kurz darauf soll an der gleichen Anschrift ein BMW angekommen sein. Der Fahrer dieses Wagens, ein 29-Jähriger, ging in ein Haus und kam mit einer gefüllten Plastiktüte zurück. Die Beamten kontrollierten auch ihn und fanden Drogen, darunter Cannabis und Kokain. Der Polizei gelang es schließlich auch, die besuchte Wohnung ausfindig zu machen. Die gehörte einem 46-Jährigen, der Bargeld, Cannabis, Kokain und einen Tresor, in dem sich weitere Drogen befanden, bei sich zu Hause hatte. Die Polizei nahm alle drei Männer daraufhin fest.

Lesen Sie hier alles zum spektakulären Juwelier-Einbruch in Steglitz.

10.41 Uhr: Eine 16-Jährige soll ich Neu-Hohenschönhausen rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Demnach gab das Mädchen an, gegen 15.30 Uhr mit ihren zwei jüngeren Geschwistern unterwegs gewesen zu sein. An der Kreuzung Vincent-van-Gogh-Straße Ecke Warnitzer Straße sei ihr ein Mann aufgefallen, der sie verfolgt habe. Dieser habe sie schließlich rassistisch und fremdenfeindlich beleidigt, außerdem gedroht, ihr das Kopftuch abzunehmen. Ein Passant habe die Situation beobachtet und habe sich eingemischt. Daraufhin sei der vermeintliche Täter verschwunden.

9.46 Uhr: Am Mittwochnachmittag hatte ein Motorradfahrer in Rummelsburg (Lichtenberg) einen schweren Verkehrsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Laut Polizeimeldung fuhr der 46-Jährige auf der Hauptstraße vom S-Bahnhof Rummelsburg kommend in Richtung Blockdammweg. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Fahrspur ab und rutschte in die Gleisanlage der Straßenbahn. Rettungskräfte mussten den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen an Rumpf und Kopf ins Krankenhaus bringen.