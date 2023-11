Kreuzberg: Jugendlicher stürzt von U-Bahn – lebensgefährlich verletzt

In den frühen Morgenstunden setzte ein Mann sein Auto an einen Baum und flüchtete ohne seine Mitfahrerin. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Für eine junge Frau begann die Woche in Berlin unschön. Sie saß in einem leistungsstarken BMW, als dieser am Kudamm in einen Baum krachte. Der Unfallfahrer nahm danach Reißaus und ließ die geschockte Frau alleine im zerstörten Auto zurück.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 20. November: Crash am Kudamm: Unfallfahrer sucht das Weite

7.20 Uhr: Gegen 3.30 Uhr rammte der Fahrer eines BMW am Berliner Kurfürstendamm Höhe Giesebrechtstraße / Olivaer Platz erst eine Blumenrabatte, dreht sich, schlug mit dem Heck in den Schutzbügel eines Baumes ein und landete am Straßenrand an einem Baum. Der Fahrer zerriss sich bei dem Unfall den Unterboden, der untere Teil des Kühlers wurde ebenfalls abgerissen, sodass die Feuerwehr Bindemittel streuen musste. Daraufhin suchte der Unfallfahrer das weite, ließ aber seine junge Begleiterin allein an der Unfallstelle zurück. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die junge Frau, die bis auf einen Schreck offensichtlich unverletzt blieb. An dem BMW dürfte allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer / Halter wegen Unfallflucht, Körperverletzung zum Nachteil der Beifahrerin und eines möglichen Kraftfahrzeugrennens.