Crash auf A113 – Mehrere Verletzte – Auto landet auf Dach

Berlin. Bei einem Unfall auf der Autobahn 113 im Bezirk Treptow-Köpenick sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen verletzt worden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. November: Schwerer Unfall auf A113

8.43 Uhr: Gegen 0.30 Uhr kam es auf der A113, kurz nach der Auffahrt Johannisthaler Chaussee stadteinwärts, zu einer Karambolage mit mindestens drei Fahrzeugen, wobei ein VW Golf auf dem Dach landete. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens drei Insassen verletzt, über die Art und Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten die Verletzten und transportierten zwei davon in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn musste aufgrund des Unfalls stadteinwärts voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und streute Bindemittel auf die Fahrbahn, um der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten Herr zu werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Karambolage mit mehreren Fahrzeugen kommen konnte.

Auseinandersetzung vor Schöneberger Club endet mit einem Schwerverletzten

Polizei und Rettungsdienst sind an dem Club in Schöneberg vor Ort.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

8.30 Uhr: Kurz nach 3 Uhr kam es vor dem Havanna-Club in der Schöneberger Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, das aber offensichtlich nicht zum Einsatz kam. Die Kontrahenten sollen mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt, er soll Hämatome im Gesicht erlitten haben. Zusätzlich kam der Mann mit Verdacht einer stumpfen Bauchverletzung (Milzruptur) in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.