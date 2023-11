Berlin. In der Nacht ereignete sich im Hansaviertel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger mit weiteren Autos und Verkehrszeichen zusammenstoß. Er wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag finden Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 9. November: 80-jährige Seniorin vor der Haustür beraubt

10.38 Uhr: Am Mittwochabend beraubte und verletzte ein Unbekannter im Ortsteil Gesundbrunnen eine Seniorin. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde die 80-jährige Frau gegen 18.30 Uhr in der Stralsunder Straße vor ihrer Hauseingangstür von einem Unbekannten von hinten gestoßen, so dass sie zu Boden ging. Laut Polizei entriss Dder Tatverdächtige ihr gewaltsam die Handtasche und flüchtete über die Brunnenstraße in Richtung Bernauer Straße. Die Seniorin habe sich anschließend selbstständig in eine ambulante Behandlung begeben.

Mutmaßlicher Raser bei Unfall verletzt

9.16 Uhr: Ein Autofahrer verletzte sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Hansaviertel. Der 24-Jährige war gegen 22.50 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Lessingstraße unterwegs, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach stieß er in einem Kreuzungsbereich an ein wartendes Auto. Daraufhin habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend sei er mit zwei Verkehrszeichen und drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos kollidiert. Dabei habe sich der 24-Jährige eine Kopfverletzung und ein Schleudertrauma zugezogen. Rettungskräften brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben wurden keine weiteren Menschen verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen und an den Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Fahrer nicht alkoholisiert gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilte solle er jedoch laut Zeugenaussagen deutlich zu schnell gefahren sein. Die Polizei habe sein Auto wurde zwecks Beweissicherung, insbesondere zur Auswertung der Fahrgeschwindigkeit, beschlagnahmt. Auch den Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmten die Einsatzkräfte, wogegen er ausdrücklich Widerspruch einlegte.

Schwerer Raub in Supermarkt - Kripo ermittelt

8.41 Uhr: Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend einen Supermarkt in Erkner (Landkreis Oder-Spree) ausgeraubt und zwei Frauen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Der Unbekannte habe kurz vor Ladenschluss das Geschäft betreten und sei direkt zur Kasse gegangen, wo er zwei Mitarbeiterinnen, eine 25-Jährige und eine 28-Jährige bedrohte und Geld forderte, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nachdem die Frauen die Kasse öffneten, steckte der Räuber das Geld ein und floh. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Wegen schweren Raubs ermittelt nun die Kriminalpolizei zur Identität des Täters. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrags kann die Polizei noch keine Angaben machen.