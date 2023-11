Unfall in Berlin: Kleinwagen zerstört – Polizistin mit rührender Aktion

Unfall in Berlin-Rudow: Kleinwagen kracht frontal gegen Baum

Berlin. Kurzzeitig war die Aufregung groß im Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg: Dort waren vermeintliche Schüsse gemeldet worden, die Polizei startete einen Großeinsatz, sperrte Straßen und durchsuchte die Klinik. Später stellte sich heraus: Es handelte sich um eine verwirrte Person. Drastische Bilder gibt es derweil von einem Unfall, der sich in der Nacht im Neuköllner Ortsteil Rudow ereignete. Dabei wurde ein Kleinwagen komplett zerstört. Am frühen Morgen kam es zu Razzien gegen Schleuser in Berlin und Brandenburg. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag finden Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. November: Fast 50 Kilo! Polizei beschlagnahmt illegale Pyrotechnik

16.10 Uhr: Die Bundespolizei hat in Hohenwutzen im Landkreis Märkisch-Oderland 46 Kilogramm illegale Pyrotechnik sichergestellt. Die Beamten hatten am Montag gegen 17 Uhr einen dänischen Autofahrer kontrolliert, der aus Polen kam. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte drei Kartons verbotener Silvesterknaller im Kofferraum fest. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Kauf illegaler Pyrotechnik. Tests des Bundesamtes für Materialforschung (BAM) haben die Gefährlichkeit der nicht zugelassenen Pyrotechnik nachgewiesen. „Leider kommt es immer wieder zu Unfällen und Verletzungen von Personen, die mit diesen illegalen Feuerwerkskörpern hantieren“, teilte die Bundespolizei mit.

Fußgängerin wird in Lichtenberg von Radfahrer erfasst

15.38 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Lichtenberg verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde die 70-Jährige gegen 6.40 Uhr von einem 56 Jahre alten Radfahrer erfasst, als sie auf den Radweg der Frankfurter Allee trat. Der Radfahrer hatte noch versucht auszuweichen bzw. zu bremsen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Der Radfahrer blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die 70-Jährige mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Auto erfasst zwei Fußgänger in Westend

9.25 Uhr: Bei einem Unfall am Montag in Westend im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind zwei Fußgänger verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr gegen 18.45 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Wagen die Heerstraße. Laut Zeugenaussagen überquerten an dieser Kreuzung eine 54-Jährige und ein 57-Jähriger die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei Rot. Der Autofahrer kollidierte mit beiden, die Verletzungen an Kopf und Rumpf erlitten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Grunewald: 82 Jahre alte Radfahrerin nach Sturz gestorben

9.20 Uhr: Eine 82-Jährige ist in der Nacht zu Dienstag nach einem Sturz mit ihrem Rad in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr in der Delbrückstraße in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad gestürzt sein. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch behandelt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Unfall in Rudow: Kleinwagen kracht frontal gegen Baum

Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt.

Foto: bm / Morris Pudwell

7.30 Uhr: Ein betrunkener Fahrer eines Kleinwagens ist in der Nacht zu Dienstag in Rudow im Bezirk Neukölln frontal gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 32-Jährige nach links von der Schönefelder Straße abgekommen, auf den Grünstreifen gefahren und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann, der eine Oberschenkelhalsfraktur erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen.

Der ebenfalls im Auto befindliche Hund blieb unverletzt. Eine Polizistin kümmerte sich zunächst rührend um den Hund. Er wurde dann später der Ehefrau des Autofahrers übergeben. Der Mann besitzt keinen Führerschein und muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen

KaDeWe: Russische Hacker greifen Berliner Luxus-Kaufhaus an

Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

7.05 Uhr: Das Berliner KaDeWe ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Wie der Kaufhaus-Konzern in der Nacht zu Dienstag mitteilte, habe die russische Hacker-Gruppe „Play“ das KaDeWe attackiert. Der Angriff habe abgewehrt werden können. „Mit Hochdruck und mit Unterstützung der Cyber Crime Unit der Polizei Berlin und Forensikern laufen die Untersuchungen zum Umfang des Angriffs“, teilte das Unternehmen mit. Weitere Informationen zum Hacker-Angriff auf das KaDeWe erhalten Sie hier.

Razzien gegen Schleuser in Berlin und Brandenburg

6.36 Uhr: Die Berliner Bundespolizei hat am Dienstagmorgen gemeinsam mit der Brandenburger Polizei mehrere Razzien gegen eine Bande von Schleusern durchgeführt. Es würden drei Haftbefehle gegen Mitglieder der Schleuserbande vollstreckt. Die Durchsuchungen und Festnahmen liefen in Berlin, Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) und Dallgow-Döberitz (Havellandkreis). Einer Bande von insgesamt zehn Personen wird die gewerbsmäßige Schleusung von Menschen nach Deutschland vorgeworfen. Ein Teil der Gruppe soll zusätzlich mit Drogen gehandelt haben. Alle Details zur Razzia in Berlin lesen Sie hier.

Zwei Einsätze am Berliner Urban-Krankenhaus

Das Urban-Klinikum in Kreuzberg.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

5.18 Uhr: Zeitgleich ist die Berliner Polizei am Montagabend zu zwei Einsätzen am Urban-Krankenhaus in Kreuzberg ausgerückt. Im ersten Fall habe ein Anrufer der Polizei eine Person mit Schussverletzung gemeldet. Vor Ort habe die Polizei jedoch festgestellt, dass es sich um eine verwirrte Person vorm dem Eingang des Krankenhauses gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zur gleichen Zeit wurden Beamte in die Klinik gerufen – dort hatte ein Patient einen Pfleger geschlagen.