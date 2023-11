Kellerbrand in Treptow-Köpenick: 20 Menschen untersucht

Am frühen Mittwochmorgen sorgte ein Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus für Aufruhr. Die aktuellen Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Am frühen Mittwochmorgen hat in Treptow-Köpenick ein Keller in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. 20 Menschen werden untersucht. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag finden Sie hier.

5.25 Uhr: Drei Kellerverschläge haben in einem Wohn- und Geschäftshaus in Treptow-Köpenick in den frühen Morgenstunden gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren am Mittwochfrüh rund 70 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. 20 Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden, verletzt worden sei jedoch niemand. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist die Brandursache bisher unklar und werde nun ermittelt. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

#Brandbekämpfung in #Oberschöneweide.

In der #Wilhelminenhofstraße brannten 3 Kellerverschläge eines Wohn-& Geschäftsgebäudes. 20 Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet-unverletzt. Der Brand wurde mit 8 PA und einem C-Rohr gelöscht. Wir waren mit 71 Einsatzkräften vor Ort. pic.twitter.com/wTtFRCEbvY — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 8, 2023

Neukölln: Brand im Hinterhof

6.30 Uhr: Am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde die Berliner Feuerwehr in die Allerstraße nach Berlin-Neukölln alarmiert. Dort kam es nach ersten Informationen zu einem Brand auf einem Hinterhof. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar.