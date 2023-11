Neukölln: Illegales Autorennen endet fast im Kanal

In Berlin-Neukölln liefern sich zwei Autofahrer ein Wettrennen, das böse endet. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Ein illegales Autorennen endet in Neukölln fast im Kanal

Außerdem brennen in Neukölln Mülltonnen

Berlin. Ein Autorennen endet in Neukölln fast im Kanal. Der Fahrer eines Wagens wirkt desorientiert. Außerdem brennen in Neukölln Mülltonnen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 14. November: Fahrt zweier Raser endet fast im Neuköllner Schifffahrtskanal

6.05 Uhr: Gegen 1.20 Uhr sollen sich im Bereich der Elbestraße und Umgebung ein silberfarbener Skoda mit polnischen Kennzeichen und ein Audi A4 Avant ein Autorennen geliefert haben. Anwohner sprechen von Szenen wie in „Fast & Furious“, einer bekannten Filmreihe. Auf regennasser Fahrbahn mit viel Kopfsteinpflaster heulten die Motoren der beiden Autos immer wieder auf. Ein Pizzalieferant musste auf Höhe der Laubestraße sogar beiseite springen, um nicht erfasst zu werden. Am Weigandufer kam es dann beinahe zu einem größeren Unglück.

Der Audi-Fahrer bemerkte wohl nicht, dass die Straße dort endet, es nur noch nach rechts oder links geht. Ob der Fahrer überhaupt versuchte, zu bremsen, ist unklar. Er krachte auf den Bürgersteig, hob ab und durchbrach das Ufergeländer des Neuköllner Schifffahrtskanals.

Glück im Unglück: Die Uferbefestigung ist an dieser Stelle breiter als üblich. So knallte der Audi mit voller Wucht auf die breite Beton-Befestigung, blieb mit Motorteilen quasi stecken und rutschte dadurch nicht ins Wasser. Offenbar hielt nur der Kühler den Audi davon ab, abzurutschen und im Wasser zu versinken. Dies wäre für den Fahrer wohl nicht gut ausgegangen. Augenzeugen eilten sofort zu dem Unfallwagen, kletterten die stockdunkele Böschung hinab und fanden den Fahrer bereits neben dem Auto liegend vor. Er war kaum ansprechbar, wurde immer wieder ohnmächtig.

Die Besatzung eines eingetroffenen Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeugs (LHF) traf ein, um den Audi mit Seilen zu sichern. Mit einem hydraulischen Schneidgerät wurde das Geländer in kompakte Teile geschnitten und ein Rettungsweg geschaffen.

Vier Feuerwehrleute zogen den Mann auf einer speziellen Schaufeltrage hoch ans Ufer. Sofort kam der Mann in einen Rettungswagen und wurde über 25 Minuten transportfähig gemacht. Er kam anschließend in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst kam an die Unfallstelle und übernahm die Ermittlungen.

Neukölln: Mülltonnen brennen und drohen, auf Wohngebäude überzugreifen

5.55 Uhr: Gegen 1.15 Uhr brannten in der Ossastraße in Berlin-Neukölln Mülltonnen. Der Brand drohte auf die Fassade eines Wohnhauses überzugreifen. Nur durch das schnelle Eingreifen einer LHF-Besatzung konnte Schlimmeres verhindert werden.

In der Ossastraße in Neukölln drohen die Flammen auf ein Wohngebäude überzugreifen.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Die Mülltonnen wurden gelöscht, die Fassade ebenso. Stundenlang wurde auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Es handelte sich um eine besondere Dämmung, die entweder Feuer hemmt, oder, wenn sie erstmal Temperatur hat, vollständig in Flammen steht.