Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hellersdorf – Festnahmen

In Hellersdorf lieferte sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei

In Charlottenburg gab es einen tödlichen Unfall

Berlin. Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen Verkehrsrowdy in Hellersdorf gestoppt. Der Fahrer und die Insassen wurden festgenommen. In Charlottenburg kollidierten zwei Fahrzeuge. Ein Autofahrer kam ums Leben. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 14. Oktober: Verfolgungsjagd durch Hellersdorf – vier Festnahmen

5.21 Uhr: Ein Verkehrsrowdys hat sich in der Nacht zu Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hellersdorf geliefert. Die Beamten waren wegen einer Lärmbelästigung alarmiert worden. Als sie in Hellersdorf eintrafen, fuhr ein Auto schnell vom Ort des Geschehens weg. Der Fahrer reagierte nicht auf die Haltezeichen der Polizei, so dass die Verfolgung aufgenommen wurde, wie ein Sprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Dabei touchierte das Fluchtauto einen Streifenwagen. In der Nähe des U-Bahnhofs Hellersdorf konnte die Polizei den Wagen schließlich stoppen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Ein Todesopfer bei schwerem Autounfall in Charlottenburg

4.19 Uhr: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Charlottenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Freitagabend waren auf dem Saatwinkler Damm zwei Autos zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, lesen Sie hier.