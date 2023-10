Berlin: Polizeiauto in Unfall verwickelt – Mehrere Verletzte

In Reinickendorf gab es einen schweren Unfall, in Cottbus brannte ein leerstehendes Bürohaus. Die Blaulicht-News im Blog.

Mehrere Menschen wurden bei einem Unfall in Reinickendorf verletzt

In Cottbus brannte in leerstehendes Bürohaus

Berlin. Ein Fahrzeug der Bundespolizei ist am Freitag in Reinickendorf mit einem Auto kollidiert. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. Oktober: Polizeiauto in Unfall verwickelt – Mehrere Verletzte

10.55 Uhr: Bei einem Unfall am Freitag in Reinickendorf sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein Fahrzeug der Bundespolizei, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, auf der Kreuzung Scharnweberstraße/Antonienstraße mit einem 61-jährigen Autofahrer kollidiert, der bei Grün auf die Kreuzung gefahren war. Bei der Kollision wurde das Polizeifahrzeug gegen einen Mast auf der Mittelinsel geschleudert.

#Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Bundespolizei und einem privat Pkw in #Reinickendorf. 2 Personen wurden dabei schwer verletzt, 4 weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Kreuzung #Scharnweberstr / AS Eichborndamm ist für die Unfallaufnahme derzeit gesperrt. pic.twitter.com/PHsHeXFble — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 27, 2023

Die drei Polizisten, die sich im Auto befanden, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, eine Beamtin wurde stationär aufgenommen. Auch der 61-jährige Autofahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter vom 60 und 82 Jahren wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten innere Verletzungen erlitten.

An beiden Fahrzeugen und dem Mast entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Scharnweberstraße war in beiden Richtungen zwischen Seidelstraße und Eichborndamm zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Großbrand in leerstehendem Bürohaus in Cottbus – keine Verletzten

9.21 Uhr: Bei einem Großbrand in einem leerstehenden Bürohaus in Cottbus ist das Gebäude vollständig zerstört worden. Der Brand sei aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend in direkter Nachbarschaft der Feuerwehr ausgebrochen, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz am Samstag. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Es wurde niemand verletzt. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Das zweistöckige Gebäude sei einsturzgefährdet, berichtete der Sprecher. Für einen notwendigen Teilabriss seien Bagger und andere Technik angefordert worden. Dann will die Feuerwehr mögliche Glutnester in den Zwischendecken löschen.