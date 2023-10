Berlin: Schlimmer Avus-Unfall – E-Auto fast vollständig zerstört

Berlin.

Schlimmer Unfall auf der Avus – E-Auto fast vollständig zerstört

Berlin. Auf der A115 ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Die Berliner Feuerwehr war im Großeinsatz, es bildeten sich Staus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

8.50 Uhr: Ein Auto ist am späten Donnerstagabend auf der A115 (Avus) in einen Schilderwagen gerast. Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee in Steglitz-Zehlendorf. Das Elektrofahrzeug der Marke Polestar wurde durch den Aufprall nahezu vollständig zerstört. Der Fahrer oder die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schilder-Anhänger und das Zugfahrzeug wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt, der Lkw in die Leitplanke gedrückt. Ob die Besatzung des Lkw verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot, darunter dem Technischen Dienst, vor Ort und beseitigte die Verkehrshindernisse. Die A115 war ab Hüttenweg für über eineinhalb Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt. Es bildete sich ein Stau.

