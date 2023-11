Blaulicht-News Crashfahrt in Karlshorst endet an Hauswand

Eine Autofahrerin kam in Karlshorst von der Straße ab und krachte gegen einen Haus

Ein junger Mann wurde auf dem Alexanderplatz mit einem Messer attackiert

Berlin. Eine Autofahrerin hat in der vergangenen Nacht in Karlshorst einen schweren Unfall gebaut. Auf dem Alexanderplatz in Mitte erlitt ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 5. November: Crashfahrt in Karlshorst endet an Hauswand

Der Pkw krachte gegen eine Hauswand.

Foto: Pudwell

8.30 Uhr: In Karlshorst im Bezirk Lichtenberg hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen die Autofahrerin und ihre Mitfahrerin nicht verletzt worden sein. Ein Notarzt und Sanitäter sichteten die beiden Frauen in einem Rettungswagen.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt.

Foto: Pudwell

Die Autofahrerin war auf der Rheinsteinstraße in Richtung Treskowallee unterwegs. Plötzlich rammte sie einen geparkten Pkw und kam von der Straße ab. Sie raste auf den Gehweg, fuhr über einen Busch und legte einen Poller um. Auch gegen einen jungen Baum war die Fahrerin gekracht, der umkippte. Die Fahrt ende an einer Hauswand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Messerstich auf Alexanderplatz: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

5.44 Uhr: Ein 18-Jähriger ist auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter waren nach dem Angriff am Samstagabend auf der Flucht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 18-Jährige befand sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war dem Vorfall eine verbale Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe vorausgegangen. Hintergrund sei ein Streit über soziale Medien gewesen, erklärte die Polizei.