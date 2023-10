Berlin: Senior wird in Marzahn von Auto erfasst und stirbt

Ein 80-jähriger Mann wurde bei einem Unfall in Marzahn tödlich verletzt

Eine Frau kam bei einem Unfall im Havelland ums Leben

Ein Parteibüro in Friedrichshain wurde mit Farbe beschmiert

Berlin. Zwei Menschen sind bei Unfällen am Samstag ums Leben gekommen. Die Crashs ereigneten sich in Marzahn und in Dallgow-Döberitz im Havelland. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. Oktober: Senior wird in Marzahn von Auto erfasst und stirbt

10.29 Uhr: Ein Fußgänger ist am Samstag bei einem Unfall in Marzahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteile, wurde der 80-Jährige gegen 20.10 Uhr von einem 53 Jahre alten Autofahrer erfasst, als er die Landsberger Allee an einem Fußgängerüberweg bei roter Ampel überquerte. Für den Autofahrer war die Ampel grün. Der Senior wurde zunächst auf die Motorhaube und dann über das Autodach auf die Straße geschleudert. Mehrere Helfer leisteten Erste Hilfe, die von den Rettungskräften übernommen wurde. Sie brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus, in dem er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Das Unfallfahrzeug wurde zur Spuren- und Datensicherung auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Landsberger Allee und der Blumberger Damm waren an der Unfallstelle über mehrere Stunden bis etwa 2.20 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

SPD-Bürgerbüro in Friedrichshain beschmiert

8.50 Uhr: Unbekannte haben ein Bürgerbüro der SPD an der Grünberger Straße in Friedrichshain beschmiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Streife des Zentralen Objektschutzes am Samstag gegen 20.20 Uhr die mit gelber und schwarzer Farbe aufgetragenen Schriftzüge auf den Jalousien entdeckt. Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, das vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen wurde.

Havelland: Fußgängerin von Auto überfahren und tödlich verletzt

8.04 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Dallgow-Döberitz im brandenburgischen Landkreis Havelland ist eine 82-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer sei am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, dann zunächst gegen parkende Autos geprallt und habe dann die Frau überfahren, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der Notarzt habe nur noch den Tod der 82-Jährigen feststellen können. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.