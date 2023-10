Mann von Tram erfasst – schwer verletzt

Am Donnerstagabend wurde ein Mann von einer Tram erfasst. Er soll sich nach ersten Erkenntnissen auf der Fahrbahn eine Zigarette gedreht haben. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 27. Oktober: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Polizeiwagen

12.55 Uhr: Bei einem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto in Reinickendorf sind am Freitagvormittag sechs Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten wurden nach dem Unfall an der Kreuzung Scharnweberstraße Ecke Antonienstraße in eine Klinik gebracht, wie Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß in der Nähe einer Auffahrt zur A111 wurde demnach auch ein Ampelmast umgeknickt. Die Feuerwehr war für die Bergung mit schwerem Gerät im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Polizeiauto der Bundespolizei mit Blaulicht und Sirene unterwegs. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Unbekannter verletzt 39-Jährigen im Streit wohl mit Schusswaffe

12.07 Uhr: In der Nacht auf Freitag soll ein Mann in Reinickendorf mit einer Schusswaffe verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Gegen 2.30 Uhr soll der 39-Jährige nach ersten Erkenntnissen mit einem Unbekannten an der Greenwichpromenade in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung soll sich dann in einer körperliche entwickelt haben, bei der sich ein Schuss aus der vermeintlichen Waffe des unbekannten Mannes gelöst und den 39-Jährigen getroffen haben soll. Anschließend soll der Unbekannte geflüchtet und der Verletzte in ein Krankenhaus gegangen sein.

74 Jahre alter Radfahrer stürzt

10.45 Uhr: Am Donnerstagnachmittag stürzte ein 74 Jahre Fahrradfahrer in Spandau so heftig, dass er ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei am Freitag mitteilte befuhr der Mann gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad aus der Zeppelinstraße kommend die Falkenseer Chaussee in Richtung Steigerwaldstraße, als er mit einem Rad seines Zweirades gegen den Bordstein des Gehwegs gekommen und gestürzt sein soll. Der 74-Jährige klagte über Schmerzen an der Hüfte und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Mann von Tram erfasst – schwerverletzt

4.48 Uhr: Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ereignete sich an der Allee der Kosmonauten Höhe Helene-Weigel-Platz in Marzahn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann von einer Tram erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der 39-Jährige auf der Fahrbahn eine Zigarette gedreht haben. Der Tramfahrer konnte, trotz Notbremsung, die Straßenbahn nicht mehr rechtzeitig stoppen. Als sich der Fahrer der Straßenbahn durch Klingeln bemerkbar machte, erschrak der Fußgänger offenbar und lief dann in die Straßenbahn. Dabei zog er sich innere Verletzungen und Knochenbrüche zu Der schwerverletzte Mann wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die „Allee der Kosmonauten“ war Höhe „Helene-Weigel-Platz“ stundenlang voll gesperrt.

