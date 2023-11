Berlin: Schon wieder ein Tram-Unfall – Mann schwer verletzt

In Berlin-Mitte hat eine Straßenbahn am Mittwoch einen Mann erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Die Blaulicht-News im Blog.

In Mitte wurde ein Mann von einer Tram erfasst und schwer verletzt

Freiwillige Feuerwehrleute wurden in Mitte mit Böller attackiert

Berlin. In Berlin hat es am Mittwoch erneut einen Tram-Unfall gegeben. Dabei erlitt ein Mann schwere Verletzungen. Erst am Sonntag war es zu zwei Tram-Unfällen gekommen. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. November: Mann wird in Mitte von Tram erfasst – schwer verletzt

In Mitte wurde ein Mann von einer Tram erfasst.

Foto: Pudwell

6.32 Uhr: Ein Mann ist am Mittwoch in Mitte bei einem Tram-Unfall schwer verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde er an einer Tramhaltestelle an der Torstraße von einer Straßenbahn erfasst und unter den Zug gedrückt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Feuerwehr befreiten den Mann. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Tram-Fahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war stundenlang unterbrochen. Die Torstraße war Richtung Schönhauser Allee voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst am Sonntag hatte es in Weißensee und Mitte Tram-Unfälle gegeben. Es wurden mehrere Menschen verletzt, teilweise schwer. Die Zahl der Straßenbahn-Unfälle in Berlin nimmt von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freiwillige Feuerwehr in Mitte mit Böllern attackiert

In Mitte wurden freiwillige Feuerwehrleute mit Böllern angegriffen.

Foto: Pudwell

6.04 Uhr: Am späten Mittwochabend ist die Freiwillige Feuerwehr Mitte an die Bernauer Straße zu einem Brand verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolgen wurden die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert. Es soll niemand verletzt worden sein. Der oder die Täter sind trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entkommen.