Schöneweide: Mann von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

In Schöneweide erfasste eine S-Bahn einen Mann und verletzte ihn

Zwei Verletzte war die Bilanz einer Verkehrskollision in Wedding

In Neukölln und Treptow mussten Kleinbrände gelöscht werden

Berlin. Mehrere Einsatzkräfte waren nach Mitternacht zur Rettung eines Mannes gefragt, der auf einem schwer zugänglichen Bahndamm von einer S-Bahn erfasst wurde. Ein Smart rauschte mit großem Tempo in einen geparkten Muldenkipper. In Neukölln war die Lage ruhig bis auf einige Kleinbrände. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 21. Oktober: Mann in Schöneweide von S-Bahn erfasst und verletzt

8.40 Uhr: In Schöneweide wurde ein Mann in der Nacht zu Sonnabend von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich der Mann im Bezirk Treptow-Köpenick auf den Gleisen aufgehalten. Der Triebwagenführer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Eingetroffene Rettungskräfte fanden den Mann blutend im Gleisbett eines schwer begehbaren Bahndamms, von wo sie ihn aufwendig mit einer Trage retten mussten.

Smart kracht in parkenden Muldenkipper – zwei Verletzte

8.30 Uhr: Kurz nach Mitternacht knallte der Fahrer eines Smart der Firma „Brabus“ an der Osloer Straße in Wedding in einer langgezogenen Kurve auf regennasser Fahrbahn in einen parkenden Muldenkipper. Die beiden Insassen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt. Über Art und Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Insassen wurden von der Berliner Feuerwehr in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur Unfallursache.

Kleinbrände in Neukölln und Treptow

8 Uhr: Mit zwei Brandstiftungen hatte die Berliner Feuerwehr im Bereich Neukölln und Treptow zu tun. Gegen 22 Uhr wurden auf einem Parkplatz einer Volkshochschule in Baumschulenweg (Treptow), keine 500 Meter von der High-Deck-Siedlung entfernt, mehrere Mülltonnen gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Wenig später, gegen 22.30 Uhr, brannten aufgetürmte Mülltonnen und ein Fahrrad auf einem Parkweg zwischen der Bambachstraße und dem Mariendorfer Weg in Neukölln.

Die Polizei konnte noch einen gelben Kanister als vermeintliches Tatmittel sicherstellen. Die Ermittlungen übernehmen die jeweiligen Abschnittskräfte der Berliner Polizei.

