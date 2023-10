Polizei beendet Massenschlägerei mit 50 Personen in Neukölln

Nach einem Verkehrsunfall musste eine Person in Wilmersdorf aus dem Autowrack befreit werden

In Neukölln kam es in der Nacht zu einer Massenschlägerei

Berlin. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Mann während Auseinandersetzung mit Flasche attackiert

6.20 Uhr: In der Nacht zu Donnerstag mussten Polizisten eine Schlägerei in Neukölln beenden. Gegen Mitternacht gerieten auf dem Bahnsteig des U-Bahnhof Hermannplatz mehrere Personen aneinander. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt, eine weitere Person wurde vorläufig festgenommen.

Ein Mann wurde wohl mit einer Flasche angegriffen. Der gleichen Person wurden Teile der Kleidung vom Oberkörper gerissen.

Schwerverletzte Person aus Autowrack befreit

6. 10 Uhr: Zu einer schweren Verkehrskollision kam es am frühen Morgen in Wilmersdorf. Auf der Kreuzung Uhlandstraße / Hohenzollerndamm stießen zwei PKW zusammen. Eine Person war eingeklemmt und musste von der Berliner Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Schwerverletzt wurde die Person und eine weitere, leichtverletzte Person, in ein Krankenhaus verbracht.

Massenschlägerei in Neukölln endet mit Verletzten und Festnahmen

6 Uhr: In der Nacht zu Donnerstag beendete ein Aufgebot der Berliner Polizei eine Auseinandersetzung zahlreicher Menschen in Neukölln. Gegen 23.30 Uhr kam es an der Treptower Straße / Harzer Straße zu einem großen Menschenauflauf. Vorausgegangen soll eine gefährliche Körperverletzung in Mariendorf, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg sein.

Die Streitigkeiten verlagerten sich dann aus bisher unbekannten Gründen nach Neukölln. Bei dem Zusammenstoß der Menschenmenge und den Streitigkeiten wurden mindestens 2 Personen verletzt. Die Polizei nahm mindestens 3 Personen vorläufig fest.

Einem Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

Zwischenzeitlich waren geschätzt über 50 Personen an der Kreuzung entweder vor Ort oder trafen nach und nach ein.

Die genauen Hintergründe ermittelt nun die Berliner Polizei.