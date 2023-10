Berlin-Neukölln: Feuer in Wohngebäude - 40 Einsatzkräfte vor Ort

Unbekannte haben Überreste der Berliner Mauer mit antisemitischen Parolen beschmiert

Berlin. Rund 100 Feuerwehr-Einsatzkräfte löschten am frühen Dienstagmorgen einen Autobrand in einer Treptower Tiefgarage. Bei Unfällen in Friedrichshain und Spandau starben am Montag zwei Menschen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 11. Oktober: Brandstiftung an Wohnmobil

11.30 Uhr: Am Dienstagabend brannte in Marzahn ein Wohnmobil. Ein Anwohner hatte laut Polizeimeldung gegen 22 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand vollständig löschen konnte. Zwei Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Wohnmobil parkten, wurden leicht beschädigt.

Tankstelle in Mitte ausgeraubt

9.47 Uhr: Laut Polizeimitteilung haben am Dienstagabend zwei Unbekannte eine Tankstelle in Gesundbrunnen ausgeraubt. Gegen 20.30 Uhr sollen zwei maskierte Männer in die Tankstelle gelangt sein. Einer der beiden soll direkt einen Schuss abgegeben haben - mit einer Schreckschusswaffe. Danach bedrohten die Räuber einen 18-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer sowie mit der Schusswaffe. Sie forderten ihn auf, das Geld aus der Kasse rauszurücken - was der Kassierer machte. Er blieb unverletzt. Die vermeintlichen Täter konnten fliehen.

Antisemitische Parolen und Hakenkreuze an Überresten der Berliner Mauer

9.04 Uhr: Unbekannte haben Überreste der Berliner Mauer mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Der Schriftzug „Kill Juden“ und fünf Hakenkreuze wurden am Dienstagnachmittag an dem ehemaligen Mauerteil an der „East Side Gallery“ entdeckt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beamte haben die Schmierereien zunächst überklebt. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Auch im übrigen Stadtgebiet stellte die Polizei in den Abendstunden immer wieder Sachbeschädigungen durch Schmierereien fest und machte diese unkenntlich. Zudem versammelte sich am frühen Abend nach Angaben der Polizei eine Personengruppe am Hermannplatz und rief „Free Palestine“. Die Beamten stellten die Identitäten der Personen fest und lösten die Versammlung auf.

Neukölln: Wohngebäude brennt - 40 Einsatzkräfte vor Ort

8.33 Uhr: Um kurz nach 6 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in den Dammweg 251 nach Neukölln alarmiert. Hier brannte es in einem Wohngebäude, welches gerade saniert wird. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, die Feuerwehr war mit fast 40 Einsatzkräften am Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in der Kuppel des Hauses. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Polizei ermittelt. Der Dammweg war zwischen Sonnenallee und Kiefholzstraße aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt

Neukölln: Ohne Licht vor der Polizei abgehauen

Gegen 0.30 Uhr floh der Fahrer eines Kleinwagens mit Kindersitz auf der Rückbank im Neuköllner Ortsteil Buckow vor der Berliner Polizei, bevor er einen Lichtmast rammte.

An der Ecke: „An den Achterhöfen / Chrsitoph-Ruden-Straße“ verlor der Flüchtige die Kontrolle über das Auto und krachte gegen einen Lichtmast.

Der Fahrer konnte zu Fuß flüchten. Eine Nahbereichsabsuche blieb offenbar erfolglos.