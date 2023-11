Motorradfahrerin nach Kollision auf nasser Straße verletzt

Ein Zusammenstoß in Schöneberg hatte für eine Bikerin schwere Konsequenzen. Rettungskräfte lieferten sie ins Krankenhaus. News im Blog.

Auf regennasser Straße kollidierte ein Motorrad schwer mit einem Carsharing-Fahrzeug in Schöneberg.

Motorradfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Berlin. Am Donnerstagabend stießen in Schöneberg auf regennasser Piste ein Motorrad und ein Auto zusammen. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. November:

6 Uhr: Am Donnerstagabend kam es in Schöneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 21.45 Uhr kollidierten im strömenden Regen auf der Kreuzung Ansbacher Straße / Lietzenburger Straße ein Motorrad und ein Carsharing-Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der oder die Fahrerin des Krads schwer verletzt. Die Art und Schwere der Verletzungen sind unbekannt. Über den Insassen des Autos ist nichts bekannt.

Polizeikräfte des örtlichen Abschnitts übernahmen die Ermittlungen zu dem Unfall. Die Kreuzung war Richtung Bundesallee zwischen der Martin-Luther-Straße und Ansbacher Straße für rund 60 Minuten vollständig gesperrt.